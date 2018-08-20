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اقتصاد

ألمانيا: أزمة الليرة التركية تمثل خطرا إضافيا على الاقتصاد الألماني

20/8/2018

قالت وزارة المالية الألمانية اليوم الإثنين إن أزمة العملة التركية تشكل خطرا إضافيا على الاقتصاد الألماني.

أبرز تصريحات المالية الألمانية في تقريرها الشهري:

  • التطورات الاقتصادية في تركيا تمثل خطرا اقتصاديا خارجيا جديدا.
  • على الرغم من مثل هذه المخاطر مازال الاقتصاد الألماني قويا يدعمه إنفاق الدولة والاستهلاك الخاص وانخفاض أسعار الفائدة وسوق العمل القوية وارتفاع الأجور الحقيقية.
  • من المتوقع أيضا أن تزيد الشركات استثماراتها لأن الاقتصاد العالمي مازال في حالة طيبة على الرغم من التهديد بنشوب حرب تجارية.
  • المخاطر مازالت موجودة ولاسيما فيما يتعلق بالغموض بشأن كيفية نجاح انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى السياسات التجارية الأمريكية في المستقبل.

معلومات أساسية

  • ألمانيا ثاني أكبر مستثمر أجنبي في تركيا التي يعد الاتحاد الأوربي أكبر شركائها التجاريين.
  • فقدت الليرة التركية نحو 40 في المئة من قيمتها أمام الدولار هذا العام نتيجة تأثرها بخلاف دبلوماسي متفاقم مع الولايات المتحدة.
المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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