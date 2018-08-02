وكالة موديز تخفض التصنيف الائتماني للبحرين

خفضت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية تصنيف البحرين إلى B2 وأبقت على نظرة مستقبلية سلبية للمملكة.

وفيما يلي أبرز النتائج التي أعلنتها موديز اليوم الخميس بشأن الوضع المالي للبحرين: