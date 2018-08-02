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اقتصاد

وكالة موديز تخفض التصنيف الائتماني للبحرين

المنامة عاصمة البحرين
المنامة عاصمة البحرين
2/8/2018

خفضت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية تصنيف البحرين إلى B2 وأبقت على نظرة مستقبلية سلبية للمملكة.

وفيما يلي أبرز النتائج التي أعلنتها موديز اليوم الخميس بشأن الوضع المالي للبحرين:
  • خفض تصنيف البحرين إلى B2 والإبقاء على نظرة مستقبلية سلبية.
  • قالت موديز إن تصنيفها للبحرين جاء على افتراض أن جيران المملكة في مجلس التعاون الخليجي سيقدمون بعض الدعم المالي.
  • وأضافت الوكالة أن المحرك الرئيسي لخفض تصنيف البحرين هو استمرار ارتفاع المخاطر الخارجية ومخاطر السيولة الحكومية إلى "مستويات عالية جدا".
  • من المحركات الرئيسية لخفض تصنيف البحرين أيضا صعوبة الحصول على تمويل من السوق إلى حد أبعد مما كان يعتقد من قبل.
  • النظرة السلبية للبحرين ترجع إلى مخاطر أن يكون الدعم المالي الخليجي في غير الوقت المناسب وليس شاملا بما يكفي للحفاظ على التصنيف البحريني عند B2.
  • تعتقد موديز أن قدرة البحرين على الإصدار في أسواق المال الدولية "باتت ضعيفة".
  • تصنيف البحرين يأتي بعد أسابيع من هبوط الدينار البحريني إلى أدنى سعر له منذ 17 عاما.
  • كما أظهرت بيانات من الهيئة الرسمية المعنية بالإحصاء في البحرين الشهر الماضي انكماش اقتصاد المملكة بنسبة 1.2% على أساس سنوي في الربع الأول من 2018.
المصدر : رويترز
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