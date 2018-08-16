الليرة ترتفع بعد تصريحات مطمئنة لوزير المالية التركي

شهد الاقتصاد التركي انتعاشا فوريا ملحوظا إثر مؤتمر صحفي لوزير المالية طمأن فيه المستثمرين بشأن الليرة والسياسات الاقتصادية لأنقرة.

أبرز ملامح التحسن الفوري

زادت السندات السيادية التركية المقومة بالدولار مكاسبها اليوم الخميس.

حققت السندات المستحقة في 2045 بعضا من أكبر المكاسب مع صعودها 3.7 سنت ليجري تداولها عند 81.95 سنت، وهو أقوى مستوى لها منذ يوم الجمعة الماضي، وفقا لبيانات تريدويب.

سعر صرف العملة التركية يرتفع إلى مستويات دون 5.7 ليرة مقابل الدولار الأمريكي.

العملة التركية تجاهلت تعليقات أمريكية تستبعد إلغاء رسوم واردات الصلب من تركيا حتى إذا أطلقت أنقرة سراح قس أمريكي.

تلقت الليرة بعض الدعم من إعلان قطر الأربعاء تعهدها باستثمار 15 مليار دولار في تركيا.

الليرة انخفضت لمستو قياسي الإثنين الماضي بلغ 7.24 ليرة مقابل الدولار.

جيه.بي مورجان: إجراءات السلطات التركية أظهرت التزامها بتحقيق استقرار العملة عبر أدوات فنية مثل تقييد مبادلات الصرف الأجنبي وإلغاء عطاءات إعادة الشراء التي كان يطرحها البنك المركزي.

وعقد وزير المالية التركي براءت ألبيرق، الخميس، مؤتمرا عبر الهاتف مع مستثمرين عالميين سعى من خلال طمأنة الأسواق المالية بشأن وضع الاقتصاد التركي خلال الأزمة الحالية.

أبرز تعليقات وزير المالية التركي