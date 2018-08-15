مصر تعلن استخدام الغاز الإسرائيلي بالسوق المحلي

نقلت صحيفة الوطن المصرية (الأربعاء) عن وزير البترول طارق المُلا قوله إن مصر ستستخدم جزءا من الغاز الاسرائيلي المستورد من قبل شركات خاصة في السوق المحلية.

وقال المُلا في مقابلة مع الصحيفة إن ذلك "سيكفي مصر ويحل أزمات كثيرة".

وأضاف "هذا هو مضمون تحول مصر لمركز إقليمى لتداول الطاقة والذي يتمثل في التداول والتجارة، بجانب أنه يجعل مصر دولة مصدرة ومستوردة للغاز وكافة المنتجات البترولية.

وأشار "كما سيتم استخدامه في المخزون الاستراتيجي لوقت الأزمات، ويجعلنا مركزا إقليميا للتجارة عبر الشحن والتخزين والتسويق والتوزيع، خاصة أن مصر لديها خطوط أنابيب غاز كان يتم تصديره لإسرائيل من قبل الثورة".

وفي وقت سابق من الشهر، قالت مصادر بصناعة البترول في مصر إن من المخطط له أن تبدأ شركة مصرية خاصة استيراد الغاز الطبيعي الإسرائيلي من أجل إعادة تصديره خلال الربع الأول من 2019.

كانت شركة دولفينوس المصرية الخاصة وقعت في فبراير/ شباط اتفاقا لاستيراد الغاز من إسرائيل في صفقة وصفها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي آنذاك بأنها "هدفا" أحرزته بلاده التي تستهدف أن تصبح مركزا إقليميا لتداول الطاقة في منطقة شرق المتوسط.

وأثار الاتفاق جدلا في الأوساط المصرية بشأن جدوى استيراد الغاز من إسرائيل في الوقت الذي بدأت فيه مصر الإنتاج بالفعل من حقلها البحري ظُهر الذي يعد أكبر حقل غاز في البحر المتوسط، وأحد أكبر اكتشافات الغاز العالمية في السنوات الأخيرة.

وقال المُلا في المقابلة إن مصر ستتوقف عن استيراد الغاز الطبيعي في أكتوبر/تشرين الأول المقبل إذ ستحقق الاكتفاء الذاتي على أن تبدأ تصدير الفائض من يناير/كانون الثاني 2019.

وأضاف للصحيفة "شهر سبتمبر/ أيلول المقبل سيشهد استيراد مصر لآخر شحنات الغاز من الموردين بالخارج. "كنا نستورد ثماني شحنات وبعدها تم تقليلها إلى سبع، وشهر سبتمبر/ أيلول سيشهد استيراد ثلاث شحنات فقط وهي آخر الشحنات المستوردة."

كان السيسي صرح في يوليو/تموز أن مصر ستملك فائضا من الغاز في أبريل/ نيسان أو مايو/ أيار من العام المقبل.