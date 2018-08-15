عطل فني بالخطوط السعودية مع اقتراب موعد الحج

أصاب عطل فني نظام تخطيط الرحلات في الخطوط الجوية السعودية وأثّر على حركة النقل الجوي في وقت تستعد المملكة لاستقبال الآلاف من الحجاج لأداء فريضة الحج.

وأعلنت الخطوط الجوية السعودية في بيان مساء الثلاثاء عن تأخر عدد من الرحلات بسبب هذا "العطل المفاجئ في نظام تخطيط الرحلات الجوية".

وقالت الشركة إنه "نظرا لتعطل نظام تخطيط الرحلات الجوية الذي أثَر على انتظام عدد من الرحلات الثلاثاء فقد بادرت الخطوط الجوية السعودية لاتخاذ التدابير اللازمة لاحتواء الوضع والحد من الآثار الناجمة عن هذا العطل".

وأضافت الشركة في بيانها أنه "تم استخدام الأنظمة البديلة لتسيير الرحلات كما تم تفعيل غرفة العمليات الرئيسية لمتابعة الوضع عن كثب واتخاذ المزيد من التدابير".

وتابعت الخطوط الجوية السعودية أنها "تعتذر لضيوفها الكرام الذين تأثرت رحلاتهم جراء هذا العطل المفاجئ وتؤكد أن الجهود متواصلة لمعالجة نظام تخطيط الرحلات وعودة انتظامها في مواعيدها المحددة".

ويفترض أن يجري الحج هذا العام بين 19 و24 أغسطس/آب، وأعلنت وسائل الإعلام الرسمية أن أكثر من مليون حاج وصلوا إلى المملكة حتى الآن.