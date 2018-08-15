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اقتصاد

الليرة التركية تسجل صعودا بعد دعم قطري

15/8/2018

سجلت الليرة التركية تحسنا إثر إعلان قطر عن ضخ استثمارات مباشرة في تركيا بقيمة 15 مليار دولار.

تحسن الليرة أمام الدولار: 
  • سجلت الليرة اليوم الأربعاء 5.8580 ليرة مقابل الدولار، بارتفاع بنسبة 6%.
  • أمير دولة قطر أعلن عن حزمة ودائع ومشاريع استثمارية بقيمة 15 مليار دولار في تركيا.
  • أمير قطر في تغريدة على موقع تويتر: نقف مع تركيا التي وقفت مع قضايا الأمة ومع قطر.
  • أمير قطر: أعلنا عن حزمة ودائع ومشاريع استثمارية بقيمة 15 مليار دولار في تركيا، البلد الذي يملك اقتصادا منتجا قويا ومتينا.
  • استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأربعاء) أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في المجمع الرئاسي بالعاصمة التركية أنقرة.
معهد التمويل الدولي:
  • قال خبراء اقتصاديون بمعهد التمويل الدولي إن الليرة التركية منخفضة كثيرا عن قيمتها العادلة في الوقت الحالي
  • الخبراء: من المنتظر أن ترتفع على مدار العام إلى العامين القادمين مع ارتفاع صادرات تركيا وهو ما سيحسن التوقعات لميزان المدفوعات في البلاد.
  • روبن بروكس كبير الخبراء الاقتصاديين بمعهد التمويل الدولي: القيمة العادلة للعملة التركية استنادا إلى أساسيات الاقتصاد الكلي هي "عند مستوى في نطاق من 5 إلى 5.50 ليرة" للدولار.
  • سجلت الليرة أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 7.24 ليرة يوم الاثنين.
  • انخفضت الليرة التركية خلال الأيام الماضية إثر الخلاف الذي نشب بين أنقرة وواشنطن بسبب احتجاز قس أمريكي في أنقرة، وفرض واشنطن رسوم جمركية على الواردات التركية.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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