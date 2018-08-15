الليرة التركية تسجل صعودا بعد دعم قطري

سجلت الليرة التركية تحسنا إثر إعلان قطر عن ضخ استثمارات مباشرة في تركيا بقيمة 15 مليار دولار.
تحسن الليرة أمام الدولار:
- سجلت الليرة اليوم الأربعاء 5.8580 ليرة مقابل الدولار، بارتفاع بنسبة 6%.
- أمير دولة قطر أعلن عن حزمة ودائع ومشاريع استثمارية بقيمة 15 مليار دولار في تركيا.
- أمير قطر في تغريدة على موقع تويتر: نقف مع تركيا التي وقفت مع قضايا الأمة ومع قطر.
- أمير قطر: أعلنا عن حزمة ودائع ومشاريع استثمارية بقيمة 15 مليار دولار في تركيا، البلد الذي يملك اقتصادا منتجا قويا ومتينا.
- استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأربعاء) أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في المجمع الرئاسي بالعاصمة التركية أنقرة.
معهد التمويل الدولي:
- قال خبراء اقتصاديون بمعهد التمويل الدولي إن الليرة التركية منخفضة كثيرا عن قيمتها العادلة في الوقت الحالي
- الخبراء: من المنتظر أن ترتفع على مدار العام إلى العامين القادمين مع ارتفاع صادرات تركيا وهو ما سيحسن التوقعات لميزان المدفوعات في البلاد.
- روبن بروكس كبير الخبراء الاقتصاديين بمعهد التمويل الدولي: القيمة العادلة للعملة التركية استنادا إلى أساسيات الاقتصاد الكلي هي "عند مستوى في نطاق من 5 إلى 5.50 ليرة" للدولار.
- سجلت الليرة أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 7.24 ليرة يوم الاثنين.
- انخفضت الليرة التركية خلال الأيام الماضية إثر الخلاف الذي نشب بين أنقرة وواشنطن بسبب احتجاز قس أمريكي في أنقرة، وفرض واشنطن رسوم جمركية على الواردات التركية.