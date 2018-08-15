الليرة التركية تسجل صعودا بعد دعم قطري

سجلت الليرة التركية تحسنا إثر إعلان قطر عن ضخ استثمارات مباشرة في تركيا بقيمة 15 مليار دولار.

تحسن الليرة أمام الدولار:

سجلت الليرة اليوم الأربعاء 5.8580 ليرة مقابل الدولار، بارتفاع بنسبة 6%.

أمير دولة قطر أعلن عن حزمة ودائع ومشاريع استثمارية بقيمة 15 مليار دولار في تركيا.

أمير قطر في تغريدة على موقع تويتر: نقف مع تركيا التي وقفت مع قضايا الأمة ومع قطر.

أمير قطر: أعلنا عن حزمة ودائع ومشاريع استثمارية بقيمة 15 مليار دولار في تركيا، البلد الذي يملك اقتصادا منتجا قويا ومتينا.

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأربعاء) أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في المجمع الرئاسي بالعاصمة التركية أنقرة.

معهد التمويل الدولي: