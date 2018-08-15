الخلاف بين تركيا وأمريكا أكبر من الاقتصاد

لا تعتبر كل من تركيا أو الولايات المتحدة الأمريكية شريكا تجاريا مهما بالنسبة للآخر.

فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية 20.6 مليار دولار عام 2017، يمثل 0.5% فقط من حجم التجارة الخارجية الأمريكية، التي بلغت 3889.7 مليار دولار، كما يمثل 5.3% من إجمالي حجم التجارة الخارجية لتركيا، التي بلغت 390.8 مليار دولار، بحسب معهد الإحصاء التركي.

بالنسبة لأمريكا

خرجت تركيا من قائمة الدول الثلاثين الأكثر حجما في التبادل التجاري مع أمريكا لعام 2017، إذ بلغت الصادرات الأمريكية لتركيا 11.95 مليار دولار، بنسبة 0.37% من إجمالي الصادرات الأمريكية، التي بلغت 1546.8 مليار دولار عام 2017.

كما بلغت الواردات الأمريكية من تركيا 8.65 مليار دولار بنسبة 0.8% من إجمالي الواردات الأمريكية لعام 2017 والتي بلغت 2342.9 مليار دولار.

بالنسبة لتركيا

جاءت أمريكا في المركز الرابع من حيث حجم الواردات، بقيمة 11.95 مليار دولار عام 2017، تمثل 5.1% من إجمالي الواردات التركية التي بلغت 233.8 مليار دولار، وبنسبة زيادة بلغت 10% عن عام 2016.

بينما بلغت قيمة الصادرات التركية إلى أمريكا 8.65 مليار دولار عام 2017، لتأتي في المركز الخامس من حيث حجم الصادرات، بنسبة 5.5% من إجمالي الصادرات التركية التي بلغت 157 مليار دولار، وبنسبة زيادة بلغت 30.7% عن عام 2016.

يتبين من هذه الأرقام أن جوهر الأزمة بين الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا ليس اقتصاديا، بقدر ما هو سياسي بين حليفين استراتيجيين على مدى عقود.

في ضوء هذه المعطيات يتبين مدى جدوى ما أعلنته الولايات المتحدة الأمريكية من عقوبات اقتصادية على تركيا خلال الفترة الماضية، ومنها قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الألمنيوم والصلب التركية، وذلك بعد أيام من فرض واشنطن عقوبات على وزيري العدل والداخلية التركيين، لعدم الإفراج عن القس الأمريكي "أندرو برانسون"، الذي يحاكم في تركيا بشأن اتهامات تتعلق بالإرهاب والتجسس.

كما يمكن تقدير أثر ما نشرته الجريدة الرسمية التركية، في عددها الصادر اليوم الأربعاء، بشأن القرار الرئاسي الذي ينص على مضاعفة الرسوم الجمركية الإضافية، المفروضة على بعض المنتجات المستوردة من الولايات المتحدة الأمريكية، منها سيارات الركوب والكحوليات والتبغ.

ورفع المرسوم، الذي وقعه الرئيس رجب طيب أردوغان، الرسوم على سيارات الركوب 120%، وعلى المشروبات الكحولية 140%، وعلى التبغ 60%.

وكان أردوغان قد أعلن أمس الثلاثاء عن مقاطعة بلاده للمنتجات الإلكترونية الأمريكية، وتقديم الحوافز لرجال المال والأعمال الراغبين في الاستثمار بتركيا.

وقال إن تركيا "ستقاطع المنتجات الإلكترونية الأمريكية"، و"ستصنع وتصدر منتجات بجودة أفضل من تلك التي تستوردها بالعملات الأجنبية".

وأضاف أنه سيتم التعامل مع الهجمات الاقتصادية على صعيدين اثنين للتعامل مع هذه الإجراءات، الأول اقتصادي، والآخر سياسي.

وتابع: "نحن نثق في أنفسنا، وندرك جيدا ما ينقصنا، ولا نبالغ في تقدير حجمنا، وسنواصل العمل بجد، وسنزيد من إنتاجنا وصادراتنا، وسنعمل على خفض عجز الحساب الجاري، والتضخم، ونسب الفائدة".