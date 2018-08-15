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اقتصاد

أسعار الذهب تهبط إلى أدنى مستوى منذ 18 شهرا

15/8/2018

هبط الذهب إلى أدنى مستوى في أكثر من 18 شهرا، في الوقت الذي قفز فيه الدولار إلى أعلى مستوى في أكثر من عام بفعل مخاوف من انتقال عدوى هبوط الليرة التركية إلى الأسواق العالمية.

وانخفض الذهب 0.7% في المعاملات الفورية إلى 1185.46 دولار للأوقية (الأونصة) اليوم بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ أواخر يناير/كانون الثاني 2017 عند 1183.47 دولار للأوقية.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7% إلى 1192 دولارا للأوقية.

وارتفع الدولار إلى أعلى مستوى منذ يونيو حزيران 2017 بفعل مخاوف من دعوات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى خفض أسعار الفائدة وتدهور العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي.

كما تلقى الدولار المقوم به الذهب دعما من هبوط اليورو الذي تضرر من المخاوف بشأن انكشاف البنوك الأوربية على تركيا.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، هبط البلاتين في المعاملات الفورية إلى أدنى مستوى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2008 عند 769.10 دولار للأوقية. وجرى تداول المعدن في أحدث معاملات عند 774 دولارا للأوقية بانخفاض نسبته 3%.

وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 14.80 دولار للأوقية، بعد أن هبطت إلى أدنى مستوى منذ الأول من أبريل نيسان 2016 عند 14.76 دولار للأوقية.

وتراجع البلاديوم 2.3% إلى 875 دولارا للأوقية.

المصدر : رويترز
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