عقوبات أمريكا تجبر شركة بريطانية على إلغاء مشروع ضخم في إيران

قالت كويركوس البريطانية لاستثمارات الطاقة المتجددة إنها ستوقف بناء مشروع طاقة شمسية قيمته 500 مليون يورو (570 مليون دولار) في إيران بسبب العقوبات الأمريكية.

كانت محطة الطاقة الشمسية في إيران ستصبح أول استثمار في الطاقة المتجددة خارج أوربا تقوم به كويركوس، وسادس أكبر محطة في العالم بقدرة 600 ميغاوات.

وأدت العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران في وقت سابق هذا الشهر إلى قيام البنوك وشركات عدة في أنحاء العالم بتقليص التعاملات مع طهران.

وقال دييجو بياسي الرئيس التنفيذي لكويركوس في رسالة بالبريد الإلكتروني،الثلاثاء، "بعد العقوبات الأمريكية على إيران، قررنا وقف جميع الأنشطة هناك، بما فيها مشروعنا البالغة قدرته 600 ميغاوات. سنواصل مراقبة الوضع عن كثب".

وأحجم بياسي عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

كان من المتوقع أن تستغرق أعمال الإنشاءات ثلاث سنوات مع تشغيل 100 ميغاوات وتوصيلها بشبكة الكهرباء كل ستة أشهر.