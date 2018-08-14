شاهد: السياح يتدفقون على المحال التركية بسبب انخفاض الليرة

تدفق السياح على المتاجر في تركيا حيث تعززت قوتهم الشرائية بسبب أزمة العملة وذلك بعد هبوط الليرة إلى مستوى قياسي جديد مقابل الدولار.

واجتاح متسوقون معظمهم من البلدان العربية شوارع حي نيشانتيشي الراقي في إسطنبول، واصطفت طوابير من السائحين أمام متاجر لعلامات تجارية شهيرة للاستفادة من انخفاض سعر الليرة.

وقال سائح كويتي يدعى خالد الفهد إنه رغم أن انخفاض العملة يأتي في صالح السياح بشكل كبير فإنه يتمنى ألا يكون في هذا ضرر على تركيا.

وقالت السائحة الكويتية فاطمة علي، التي تزور المدينة مع شقيقتيها: "الأسعار وايد (كثيرة جدا) رخيصة بحق (بالنسبة) لبلادنا في الكويت وايد رخيصة يعني أرخص من الكويت".

وقالت سائحة سعودية تدعى ربا الجلال إنها تشعر بالتعاطف مع تركيا بسبب انخفاض الليرة، وعبرت عن أملها في أن تعود قيمة الليرة للارتفاع.

وقال أحد الموظفين بمتجر ملابس راق، رفض ذكر اسمه، إن هذا العدد من المتسوقين غير عادي حتى في ذروة المواسم التي تشهد ارتفاع نسبة البيع لكنه أرجع ذلك إلى انخفاض قيمة العملة التركية.

وفقدت الليرة التركية أكثر من 40% من قيمتها مقابل الدولار هذا العام. وهبطت إلى مستوى قياسي جديد يوم الجمعة حيث هوت بنحو 18% في أكبر خسارة يومية لها منذ 2001.