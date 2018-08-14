إيلون ماسك يتفاوض مع السعودية لتحويل تسلا إلى شركة خاصة

قال إيلون ماسك، مؤسسة شركة تسلا المختصة في إنتاج السيارات الكهربائية، إنه استطاع تأمين التمويل لتحويل الشركة إلى شركة خاصة.
- قال ماسك إنه عقد لقاء الشهر الماضي مع مسؤولين في الصندوق السيادي السعودي، وإنه أصبح مطمئنا إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق لضمان التمويل اللازم لتحويل الشركة إلى خاصة.
- يأتي الكشف عن مناقشات ماسك مع السعوديين بعد أيام من إعلانه على حسابه على تويتر أنه يدرس تحويل الشركة إلى خاصة بسعر 420 دولارا للسهم.
- لكن ماسك قال إنه ما زال يجري مناقشات مع مستثمرين آخرين ضمن مساعيه لضمان التمويل.
أهمية هذه الصفقة:
- تكمن أهمية هذه الصفقة في أنها إذا تمت فستكون أكبر صفقة من نوعها لتحويل شركة إلى شركة خاصة، إذ ستبلغ قيمتها إلى نحو 72 مليار دولار.
- ثمة تشكك في وول ستريت بشأن الصفقة وقدرة ماسك على تأمين التمويل اللازم لها.
- لم يتضح بعد ما إذا كان حديث ماسك عن "تأمين" التمويل تعني توصله إلى اتفاق مكتوب أم لا.
ماذا سيحدث إذا أصبحت تسلا شركة خاصة
- يقدر ماسك أن نحو ثلثي أصحاب الأسهم في تسلا سينقلون أسهمهم إلى الشركة الخاصة
- أوضح ماسك أنه يجري محادثات مع كبار مالكي الأسهم ومستشاري الشركة قبل وضع هيكل الصفقة
الصندوق السيادي السعودي:
- يسمى "صندوق الاستثمارات العامة" ويدير أصولا تزيد قيمتها عن 230 مليار دولار
- نحو 65 % منه عبارة عن أسهم في الشركات السعودية الكبرى والبقية موجودة في صفقات خارجية
- قام الصندوق مؤخرا بشراء 5 % من الأسهم في شركة تسلا