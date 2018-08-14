إيلون ماسك يتفاوض مع السعودية لتحويل تسلا إلى شركة خاصة

قال إيلون ماسك، مؤسسة شركة تسلا المختصة في إنتاج السيارات الكهربائية، إنه استطاع تأمين التمويل لتحويل الشركة إلى شركة خاصة.

قال ماسك إنه عقد لقاء الشهر الماضي مع مسؤولين في الصندوق السيادي السعودي، وإنه أصبح مطمئنا إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق لضمان التمويل اللازم لتحويل الشركة إلى خاصة.

يأتي الكشف عن مناقشات ماسك مع السعوديين بعد أيام من إعلانه على حسابه على تويتر أنه يدرس تحويل الشركة إلى خاصة بسعر 420 دولارا للسهم.

لكن ماسك قال إنه ما زال يجري مناقشات مع مستثمرين آخرين ضمن مساعيه لضمان التمويل.

أهمية هذه الصفقة:

تكمن أهمية هذه الصفقة في أنها إذا تمت فستكون أكبر صفقة من نوعها لتحويل شركة إلى شركة خاصة، إذ ستبلغ قيمتها إلى نحو 72 مليار دولار. ثمة تشكك في وول ستريت بشأن الصفقة وقدرة ماسك على تأمين التمويل اللازم لها. لم يتضح بعد ما إذا كان حديث ماسك عن "تأمين" التمويل تعني توصله إلى اتفاق مكتوب أم لا.

ماذا سيحدث إذا أصبحت تسلا شركة خاصة

يقدر ماسك أن نحو ثلثي أصحاب الأسهم في تسلا سينقلون أسهمهم إلى الشركة الخاصة

أوضح ماسك أنه يجري محادثات مع كبار مالكي الأسهم ومستشاري الشركة قبل وضع هيكل الصفقة

الصندوق السيادي السعودي: