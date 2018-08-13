العبادي: العراق ملتزم بعدم التعامل بالدولار مع إيران

تراجع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عن التزامه بالعقوبات الأمريكية الجديدة على إيران، قائلا إن حكومته ستتقيد فقط بحظر التعامل بالدولار في المبادلات مع طهران.

نقل التلفزيون الحكومي عن العبادي قوله في مؤتمر صحفي "التزامنا في موضوع إيران هو عدم التعامل بعملة الدولار وليس الالتزام بالعقوبات الأمريكية".

سئل العبادي عما إذا كانت بغداد ستوقف واردات الشركات الحكومية من السلع والأجهزة والمعدات من إيران فقال إن الأمر لا يزال قيد البحث.

أضاف "لم نتخذ أي قرار بهذا الشأن بصراحة ولم نناقش هذا الأمر لحد الآن".

كان العبادي قال الأسبوع الماضي إن العراق يختلف مع الولايات المتحدة بشأن فرض عقوبات على إيران لكنه سيلتزم بها لحماية مصالحه، ما أثار انتقادات من ساسة عراقيين متحالفين مع إيران ومن الجمهورية الإسلامية.

الولايات المتحدة وإيران حليفتان للعراق رغم أن الخلافات بينهما تزداد حدة. وتضع العقوبات الأمريكية حكومة تصريف الأعمال برئاسة العبادي في موقف صعب.

تستهدف العقوبات تجارة إيران في الذهب وغيره من المعادن النفيسة ومشترياتها بالدولار الأمريكي وقطاع السيارات فيها.