البنك المركزي التركي يتخذ إجراءات لمواجهة انخفاض الليرة

أعلن البنك المركزي التركي، (الإثنين)، اتخاذ حزمة إجراءات، لدعم فعالية الأسواق المالية، وخلق مرونة أكبر للجهاز المصرفي في إدارة السيولة.

إجراءات البنك المركزي التركي:

خفض البنك المركزي نسب متطلبات احتياطي الليرة التركية بمقدار 250 نقطة أساس، لجميع فترات الاستحقاق دون استثناء.

تخفيض نسب الاحتياطي لمتطلبات الفوركس غير الأساسية، بمقدار 400 نقطة أساس لاستحقاقات عام وحتى ثلاثة أعوام.

استخدام اليورو الأوربي، كعملة مقابلة لاحتياطات الليرة التركية، بموجب آلية خيارات الاحتياطي، إضافة إلى الدولار الأمريكي.

البنك قال إن الإجراءات المتخذة ستوفر للنظام المالي والمصرفي في البلاد، نحو 10 مليارات ليرة، و6 مليارات دولار، و3 مليار دولار من الذهب.

من جهته قال وزير الخزانة والمالية التركي، براءت ألبيرق، إن الوزارة بدأت تطبيق خطة عملها لمواجهة تقلبات سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار، "اعتبارا من هذه الليلة".

تصريحات وزير المالية التركي: