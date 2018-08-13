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اقتصاد|تركيا

أردوغان يتمسك بمعارضته لرفع أسعار الفائدة رغم تهاوي الليرة

الليرة سجلت أضعف أداء خلال العام الجاري أمام العملات الأجنبية
الليرة سجلت أضعف أداء خلال العام الجاري أمام العملات الأجنبية
13/8/2018

تمسك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأحد) بموقفه المعارض لرفع أسعار الفائدة رغم الهبوط الحاد في قيمة الليرة، قائلا إن ضعف الليرة لا يعكس الحقائق الاقتصادية للبلاد.

تصريحات أردوغان:
  • نفى الرئيس التركي تلميحات إلى أن تركيا تواجه أزمة مالية على غرار ما شهدته آسيا منذ 20 عاما.
  • إن أسعار الفائدة أداة استغلال تجعل الأغنياء أكثر غنى والفقراء أشد فقرا.
  • يجب ألا يدفعنا أحد للوقوع في هذا الفخ، ولن ننخدع بهذا المخطط.
  • لا يوجد سبب اقتصادي لهبوط الليرة، هذه حرب اقتصادية ضد تركيا.
  • يريد أردوغان خفض تكلفة الائتمان من البنوك لتحفيز الاقتصاد.
  • جدد أردوغان دعوته للأتراك لبيع الدولار وشراء اليورو من أجل دعم العملة التركية.
مستوى قياسي جديد:
  • هبطت الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد عند 7.24 ليرة للدولار في التعاملات المبكرة في آسيا والمحيط الهادي.
  • فقدت الليرة نحو 40 % من قيمتها منذ بداية العام.
  • الهبوط يأتي مع استمرار الضغوط على العملة بفعل مخاوف المستثمرين المتعلقة بحالة الاقتصاد وتدهور العلاقات مع الولايات المتحدة.
المصدر : رويترز
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