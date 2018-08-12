التبادل التجاري بالعملات المحلية.. هل يُنقذ الليرة التركية؟

رأى محللون أن تهديد الرئيس التركي أردوغان بالتخلي عن التعامل بالدولار في التعاملات التجارية لتركيا، قد يؤدي لنتائج إيجابية بشرط استجابة الدول المعنية، ولن يتم ذلك في الأجل القريب.

وقال أردوغان إن بلاده تستعد لاستخدام العملات المحلية في التبادلات التجارية البينية الخارجية.

وأضاف: "نستعد لاستخدام العملات المحلية في تجارتنا مع الصين وروسيا وإيران وأوكرانيا وغيرها من الدول التي نملك التبادل التجاري الأكبر معها"

وأكد أن "تركيا مستعدة لتأسيس نفس النظام (استخدام العملة المحلية) مع الدول الأوربية إذا كانت تريد الخروج من قبضة الدولار".

ما جدوى هذه الخطوة؟

للتعرف على ذلك لابد من التعرف على حجم التبادل التجاري بين تركيا وهذه الدول، فبحسب معهد الإحصاء التركي، بلغ حجم التجارة الخارجية لتركيا عام 2017 مبلغ 390.8 مليار دولار، إذ بلغت قيمة الصادرات 157 مليار دولار عام 2017، بنسبة زيادة قدرها 10.1% عن عام 2016، وبلغت قيمة الواردات 233.8 مليار دولار، بنسبة زيادة قدرها 17.7 % عن عام 2016، بينما بلغ العجز التجاري 76.8 مليار دولار.

الصين

بلغ حجم التبادل التجاري بين تركيا والصين 26.31 مليار دولار عام 2017، وجاءت الصين في المركز الأول من حيث حجم الواردات، التي بلغت 23.37 مليار دولار عام 2017، تمثل 10% من إجمالي واردات تركيا، وبنسبة انخفاض بلغت 8.1% عن عام 2016.

بينما بلغت قيمة الصادرات التركية إلى الصين 2.94 مليار دولار عام 2017، لتأتي في المركز الخامس عشر من حيث حجم الصادرات، بنسبة 1.9% من إجمالي صادرات تركيا، وبنسبة زيادة بلغت 26.1% عن عام 2016.

روسيا

بلغ حجم التبادل التجاري بين تركيا وروسيا 22.24 مليار دولار عام 2017، وجاءت روسيا في المركز الثالث من حيث حجم الواردات، التي بلغت 19.51 مليار دولار عام 2017، تمثل 8.3 % من إجمالي واردات تركيا، وبنسبة زيادة بلغت 28.7% عن عام 2016.

بينما بلغت قيمة الصادرات التركية إلى روسيا 2.73 مليار دولار عام 2017، لتأتي في المركز السابع عشر من حيث حجم الصادرات، بنسبة 1.7% من إجمالي صادرات تركيا، وبنسبة زيادة بلغت 57.8% عن عام 2016.

إيران

بلغ حجم التبادل التجاري بين تركيا وإيران 10.75 مليار دولار عام 2017، وجاءت إيران في المركز السابع من حيث حجم الواردات، التي بلغت 7.49 مليار دولار عام 2017، تمثل 3.2% من إجمالي واردات تركيا، وبنسبة زيادة بلغت 59.4% عن عام 2016.

بينما بلغت قيمة الصادرات التركية إلى إيران 3.26 مليار دولار عام 2017، لتأتي في المركز الحادي عشر من حيث حجم الصادرات وبنسبة 2.1% من إجمالي الصادرات التركية، وبنسبة انخفاض بلغت 34.4% عن عام 2016.

الاتحاد الأوربي

بلغ حجم التبادل التجاري بين تركيا والاتحاد الأوربي 159.12 مليار دولار عام 2017، إذ بلغ حجم واردات تركيا من الاتحاد 85.21 مليار دولار عام 2017، تمثل 36.4% من واردات تركيا، وبنسبة زيادة بلغت 9.9% عن عام 2016، بينما بلغت قيمة صادرات تركيا إلى الاتحاد 73.91 مليار دولار عام 2017، تمثل 47.1% من حجم الصادرات التركية، وبنسبة زيادة بلغت 8.1% عن عام 2016.

وتأتي ألمانيا على رأس قائمة دول الاتحاد من حيث حجم التبادل التجاري مع تركيا والذي بلغ 36.42 مليار دولار عام 2017، كما تعتبر ألمانيا الوجهة الأولى للصادرات التركية بقيمة 15.2 مليار دولار عام 2017، تمثل 9.6% من إجمالي الصادرات التركية، وتأتي ألمانيا في المركز الثاني بالنسبة للواردات بقيمة 21.3 مليار دولار تمثل 9.1% من إجمالي واردات تركيا.

أمريكا

بلغ حجم التبادل التجاري بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية 20.6 مليار دولار عام 2017، وجاءت أمريكا في المركز الرابع من حيث حجم الواردات، التي بلغت 11.95 مليار دولار عام 2017، تمثل 5.1% من إجمالي الواردات التركية، وبنسبة زيادة بلغت 10% عن عام 2016.

بينما بلغت قيمة الصادرات التركية إلى الولايات المتحدة 8.65 مليار دولار عام 2017، لتأتي في المركز الخامس من حيث حجم الصادرات، بنسبة 5.5% من إجمالي الصادرات التركية، وبنسبة زيادة بلغت 30.7% عن عام 2016.

ما الجدوى؟

الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي قال للجزيرة مباشر: إن هذه الدعوة ليست جديدة فقد بدأت مع الأزمة المالية العالمية في 2008، كما عملت بها الصين لتسوية التجارة بينها وبين جيرانها.

وحول جدوى هذه الخطوة قال: قد يؤدي هذا القرار إلى نتائج إيجابية على المدى المتوسط والبعيد بشرط استجابة الدول المعنية، خاصة أنها تعاني نفس المشكلات، ولكن لن يؤدي إلى نتائج ملموسة في الأجل القريب، حيث إن الأمر يحتاج إلى بث الثقة في نفوس المتعاملين من المستثمرين ورجال الأعمال والشركاء التجاريين.