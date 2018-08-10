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اقتصاد

الليرة التركية تهوي لمستويات قياسية مع فرض رسوم أمريكية

10/8/2018

هوت الليرة التركية (الجمعة) إلى مستويات قياسية جديدة بالتزامن مع إعلان إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب فرض رسوم جمركية جديدة على الواردات التركية من الصلب والألومنيوم.

مستوى قياسي جديد:
  • تخطى سعر الدولار الـ 6 ليرات تركية، ووصل إلى 6.63 ليرة قبل أن يعود إلى 6.46 ليرة للدولار.
  • وهوت الليرة بما يصل أكثر من 14 % (الجمعة) 10 من أغسطس/ آب) مع تفاقم المخاوف بشأن السياسيات النقدية وتدهور العلاقات مع الولايات المتحدة.
  • هوى اليورو إلى أقل مستوياته في أكثر من (الجمعة) بعد تقرير بأن البنك المركزي الأوربي يزداد قلقا حيال انكشاف البنوك بسبب الليرة التركية.
رسوم أمريكية جديدة:
  • الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أعلن (الجمعة) مضاعفة الرسوم المفروضة على واردات الولايات المتحدة من منتجات الصلب والألومنيوم التركية.
  • ترمب قال في تغريدة إن الرسوم ستكون على الألومنيوم بنسبة 20%، وعلى الصلب بنسبة 50%.
  • كانت إدارة ترمب فرضت رسوما بنسبة 10% على واردات الألومنيوم، و25% على واردات الصلب من دول العالم.
  • تشهد العلاقات الأمريكية-التركية تدهورا ملحوظا خلال الشهور الأخيرة بسبب العديد من نقاط الخلاف بين الجانبين.
تراجع الأسهم الأمريكية:
  • فتحت الأسهم الأمريكية على انخفاض (الجمعة) مع اهتزاز الأسواق العالمية بفعل تهاوي الليرة التركية.
  • تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 108.04 نقطة بما يعادل 0.42%.
  • انخفض المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 13.94 نقطة أو 0.49 % ليسجل 2839.64 نقطة.
  • نزل المؤشر ناسداك المجمع 57.07 نقطة أو 0.72 في المئة إلى 7834.71 نقطة.
المصدر : وكالات
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