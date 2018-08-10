الليرة التركية تهوي لمستويات قياسية مع فرض رسوم أمريكية

هوت الليرة التركية (الجمعة) إلى مستويات قياسية جديدة بالتزامن مع إعلان إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب فرض رسوم جمركية جديدة على الواردات التركية من الصلب والألومنيوم.

مستوى قياسي جديد:

تخطى سعر الدولار الـ 6 ليرات تركية، ووصل إلى 6.63 ليرة قبل أن يعود إلى 6.46 ليرة للدولار.

وهوت الليرة بما يصل أكثر من 14 % (الجمعة) 10 من أغسطس/ آب) مع تفاقم المخاوف بشأن السياسيات النقدية وتدهور العلاقات مع الولايات المتحدة.

هوى اليورو إلى أقل مستوياته في أكثر من (الجمعة) بعد تقرير بأن البنك المركزي الأوربي يزداد قلقا حيال انكشاف البنوك بسبب الليرة التركية .

رسوم أمريكية جديدة:

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أعلن (الجمعة) مضاعفة الرسوم المفروضة على واردات الولايات المتحدة من منتجات الصلب والألومنيوم التركية.

ترمب قال في تغريدة إن الرسوم ستكون على الألومنيوم بنسبة 20%، وعلى الصلب بنسبة 50%.

كانت إدارة ترمب فرضت رسوما بنسبة 10% على واردات الألومنيوم، و25% على واردات الصلب من دول العالم.

تشهد العلاقات الأمريكية-التركية تدهورا ملحوظا خلال الشهور الأخيرة بسبب العديد من نقاط الخلاف بين الجانبين.

تراجع الأسهم الأمريكية: