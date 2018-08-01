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اقتصاد

حصري: فيديو لتصادم 5 سفن بقناة السويس في يوليو الماضي

1/8/2018

حصلت الجزيرة مباشر على لقطات حصرية تظهر تصادم 5 سفن في المجرى الملاحي لقناة السويس في 15 يوليو/ تموز الماضي.

وتكررت مؤخرا حوادث السفن بقناة السويس، ما يطرح علامات استفهام بشأن كفاءة تشغيل أحد أهم الممرات الملاحية في العالم.

ففي 15 يوليو/ تموز الماضي وقع تصادم كبير بين سفينتين، أعقبه شحوط واحتكاك عدة سفن في المجرى الملاحي للقناة، بالقرب من بورفؤاد.

الحادث تطرقت إليه صحف ومواقع أجنبية مختصة بالنقل البحري، فيما لم تعترف به هيئة قناة السويس إلا بعد ثلاثة أيام في بيان مقتضب اكتفى بالإشارة إلى أن "الحركة التجارية في القناة لم تتأثر".

وافتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تفريعة جديدة لقناة السويس في أغسطس/آب 2015 تم الترويج لها في الإعلام المصري باسم قناة السويس الجديدة بتكلفة بلغت نحو 64 مليار جنيه.

وقناة السويس ممر الشحن البحري الأسرع بين أوربا وآسيا، ومصدر رئيسي للعملة الصعبة للحكومة المصرية.

المصدر : الجزيرة مباشر
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