بورصة قطر تسجل أفضل أداء في منطقة الخليج هذا العام

أغلقت بورصة قطر (الأربعاء) عند أعلى مستوى لها في 14 شهرا، متجاوزة السعودية كأفضل مؤشرات الأسهم أداء في منطقة الخليج، بينما تباينت البورصات الأخرى وسط تعاملات ضعيفة.

وصعد مؤشر بورصة قطر 1.5% اليوم الأربعاء ليغلق عند 9977 نقطة، مسجلا أعلى مستوياته منذ أواخر مايو/أيار 2017.

وبهذا يكون مؤشر بورصة قطر قد زاد بنسبة 16.4% منذ بداية العام، متفوقا بذلك على المؤشر السعودي الذي سجل زيادة نسبتها 14.4% منذ بداية العام.

وجاء ارتفاع بورصة قطر مدعوما بمكاسب أسهم البنوك؛ إذ ارتفع سهم بنك قطر الوطني بنسبة 38.9% منذ بداية العام وسهم مصرف قطر الإسلامي بنسبة 39.7%.

وساهمت نتائج الإيجابية للربع الثاني والتي أعلنت في الأسابيع الماضية في الحفاظ على موجة ارتفاع بدأت بعدما زادت بعض الشركات القطرية أسقف الملكية الأجنبية.

واستقر المؤشر الرئيسي للسوق السعودية، أكبر بورصة في المنطقة، لكنه لا يزال يواجه ضغوطا من بعض الأسهم القيادية لبنوك وشركات للبتروكيماويات.

وتراجع سهم مصرف الراجحي ذي الثقل في السوق 0.6%، وهبط سهم السعودية للكهرباء 1.9%.

وزاد مؤشر سوق دبي 0.8 في المئة، مدعوما بمكاسب للقطاعين العقاري والمصرفي، بينما تراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.3%، مع هبوط سهم مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) 1.2% ليأتي في مقدمة الخاسرين.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:

– السعودية.. استقر المؤشر عند 8289 نقطة.

– دبي.. ارتفع المؤشر 0.8% إلى 2979 نقطة.

– أبوظبي.. انخفض المؤشر 0.3% إلى 4845 نقطة.

– قطر.. صعد المؤشر 1.5% إلى 9977 نقطة.

– الكويت.. زاد المؤشر 0.3% إلى 5310 نقاط.

– البحرين.. تراجع المؤشر 0.4% إلى 1353 نقطة.

– سلطنة عمان.. استقر المؤشر عند 4341 نقطة.

– مصر.. ارتفع المؤشر 0.6% إلى 15670 نقطة.