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اقتصاد

النفط يوسع خسائره بعد أكبر انخفاض شهري في عامين

انخفاض أسعار النفط
انخفاض أسعار النفط
1/8/2018

هبطت أسعار النفط الأربعاء بعد أن أظهرت بيانات أن المخزونات الأمريكية من الخام ارتفعت على نحو غير متوقع، لتبدأ الشهر الجديد متراجعة بعد تكبدها أكبر خسارة شهرية خلال عامين في يوليو.

وانخفضت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أكتوبر30 سنتا، أو 0.4 % إلى 73.91 دولار للبرميل بحلول الساعة 0325 بتوقيت غرينتش، لتزيد خسائر بلغت 1.8 % في الجلسة السابقة.

وهبطت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 37 سنتا، أو 0.5 % إلى 68.39 دولار للبرميل، بعد نزولها نحو اثنين % أمس الثلاثاء.

وهوى برنت أكثر من 6 % في يوليو/ تموز، بينما هبطت عقود الخام الأمريكي حوالي 7% وهو أكبر انخفاض شهري للخامين القياسيين منذ يوليو تموز 2016.

وأظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي زيادة قدرها 5.6 مليون برميل في مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي في حين توقع استطلاع (لرويترز) أن تنخفض 2.8 مليون برميل.

وقال متعاملون إن علامات على حل محتمل لتعطل مؤقت في شحنات النفط عبر مضيق باب المندب عند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر كان لها تأثيرها على الأسعار طوال جلسة التداول.

وأظهر استطلاع ترجيح أن تظل أسعار النفط ثابتة إلى حد بعيد هذا العام والعام المقبل مع وفاء زيادة أوبك والولايات المتحدة للإنتاج بالطلب المتزايد الذي تقوده آسيا ومساعدتها في تعويض تعطل الإمدادات.

وكانت أوبك تعهدت بتعويض تعطل الإمدادات من إيران، ثالث أكبر منتج في المنظمة، ووصل إنتاج أوبك في يوليو تموز إلى أعلى مستوى للعام 2018.

وبدأت العقوبات الأمريكية الوشيكة تحد من الصادرات الإيرانية بالفعل، مع خفض مشترين من أكبر زبائنها في آسيا وارداتهم إلى أدنى مستوى لها في سبعة أشهر في يونيو/ حزيران.

المصدر : رويترز
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