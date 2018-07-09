تقرير: اقتصاد دبي يذوب كالجليد في الصحراء

قال مقال نشره موقع "مودرن دبلوماسي" إن اقتصاد إمارة دبي ينهار بشكل تدريجي، مشيرا إلى أن علامات الانهيار بدأت تتضح بشكل كبير خلال عام 2018.

وأشار كاتب المقال مير محمد علي خان، الذي عمل في إمارة دبي لسنوات، إلى أنه توقع انهيار اقتصاد الإمارة في ديسمبر/ كانون الأول 2016.

وقال الكاتب إن سياسة الإمارة الاقتصادية المبنية على "الشيكات مؤجلة الدفع" هي سبب الانهيار الاقتصادي للإمارة.

وأشار خان إلى قضية شركة "أبراج كابيتال" التي تنظرها المحاكم بعد إصدار مؤسسها وأحد المسؤولين بها شيكا من دون رصيد قيمته 177.1 مليون درهم، نحو 48 مليون دولار، كمثال يمكن من خلاله رصد حالة الانهيار الاقتصادي الذي تواجهه إمارة دبي.

وأصدر عارف نفقي أكبر مساهم منفرد في أبراج للاستثمار وأحد مسؤولي الشركة شيكا لصالح مساهم مؤسس آخر في الشركة شيكا بدون رصيد مما نقل الأمر إلى ساحات المحاكم.

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر لم تسمها أن سلطة دبي للخدمات المالية تحقق في مزاعم بسوء الإدارة في شركة أبراج للاستثمار المباشر، التي تقف على شفا الانهيار المالي بعد فضيحة تتعلق باستخدامها لأموال مستثمرين في صندوق للرعاية الصحية، وهو ما تنفيه الشركة.

ورصد خان في مقاله أنه في خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني الماضي إلى شهر مايو/ أيار تم رفض مليون و200 ألف شيك مؤجل الدفع بقيمة إجمالية 26 مليار درهم، نحو 7 مليارات دولار، موضحا أن هذا الرقم يمثل 39.3 % من إجمالي الشيكات التي صدرت عام 2017 وكان مستحقة السداد في عام 2018، وهي أرقام لا يجب الاستهانة بها.

وقال الكاتب إنه من الممكن أن تتحول الفترة من شهر يوليو/ تموز الماضي إلى ديسمبر/ كانون الأول المقبل إلى كارثة.

وأضاف أنه لرسم صورة لما يمكن أن يحدث خلال الفترة القادمة، يجب معرفة ما إذا كان الأشخاص الذين أصدروا وحرروا الشيكات المؤجلة مازالوا في دبي أم أن أغلبهم قد غادر الإمارة بالفعل.

وأوضح خان أنه لمعرفة ذلك، بحث في عدد خطوط الهاتف التي تم إلغاؤها في دبي والأمر الآخر معرفة أعداد الأطفال الذين تم إلغاء تسجيلهم في المدارس.

وأوضح خان أنه وحسب بيانات شركة اتصالات، التي تعد شركة الاتصالات الأكبر في إمارة دبي، تم إلغاء 32 ألف خط هاتف خلال شهري مارس/ أذار وأبريل/ نيسان 2018. وفي 38 يوما فقط تم إلغاء تسجيل 28 ألف طفل من المدارس بنهاية العام الدراسي، بما يعني أن عائلاتهم لا تخطط للعودة مرة أخرى.

كما أشار الكاتب إلى علامات أخرى لملامح انهيار اقتصاد إمارة دبي، مثل الانخفاض الحاد في أسعار العقارات والأراضي في الإمارة. ففي السابق كان ثمن القدم المربعة في دبي يصل إلى 2300 درهم، لكن سعر القدم وصل الآن إلى أقل من 600 درهم، أي أن القدم تباع بنحو 25% من قيمتها.

وأضاف خان أنه للمرة الأولى منذ 35 عاما، تصبح هناك متاجر شاغرة في سوق الذهب بدبي. كما تشهد الكثير من المراكز التجارية في الإمارة إغلاقا أسبوعيا للمتاجر والمطاعم. وهناك مركز "لامسي بلازا" الذي تعرض لحريق وكان من المفترض أن يعاد افتتاحه في شهر أغسطس/ آب 2017، لكنه مازال مغلقا حتى هذه اللحظة.

وشهد الشهر الماضي فقط إغلاق 18 فندقا، من أكبر سلاسل الفنادق العالمية، لأبوابها. أما الفنادق التي واصلت أعمالها فخفضت أسعارها بنسبة 30%.

وختم خان مقاله بأن ما يحدث الآن يعطينا لمحة فقط عما ينتظر اقتصاد إمارة دبي، قائلا إن الرقابة التي تفرضها على الأخبار تحول دون سماع مثل هذه الأشياء إلا إذا كنت صحفيا يحب تناول طعام السجن!