الاسترليني يهبط عقب استقالة وزير الخارجية البريطاني

تراجع الجنيه الاسترليني اليوم الاثنين بعد أن استقال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون من منصبه بينما ارتفعت الأسهم بفعل أنباء الاستقالة.

وجاءت استقالة جونسون بعد استقالة وزير الخروج من الاتحاد الأوربي ديفيد ديفيز التي قدمها احتجاجا على خطة رئيسة الوزراء تيريزا ماي بعد مغادرة الاتحاد الأوربي.

وانخفض الاسترليني 0.2 في المئة من نحو 1.3340 دولار ليجري تداوله عند 1.3259 دولار. ومقابل اليورو، تراجع الاسترليني 0.4 في المئة إلى 88.62 بنس.

وعزز المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني مكاسبه قليلا مع تراجع الجنيه الاسترليني.