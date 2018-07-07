زوكربيرغ ثالث أغنى ملياردير في العالم

سجل مارك زوكربيرغ رقما قياسيا جديدا ليصبح ثالث أغني رجل في العالم، وأصغر المليارديرات الكبار سنا، وذلك نتيجة صعود أسهم شركته (فيسبوك) بنسبة 15 % عام 2018.

وقفز الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك البالغ من العمر 34 عامًا، على مؤشر بلومبيرغ لأصحاب المليارات، بثروة بلغت 81.6 مليار دولار، ليتقدم بحوالي 373 مليون دولار عن الملياردير (وارين بافيت) الرئيس التنفيذي لشركة " بيركشاير هاثاواي"، الذي يبلغ من العمر 87 عامًا، ويمتلك ثروة تقدر بحوالي 81.2 مليار دولار الذي تراجع الي المرتبة الرابعة بين كبار المليارديرات في العالم.

زوكربيرغ، جاء ثالثا بعد مؤسس شركة أمازون (جيف بيزوس) الذي احتل المركز الأول في مؤشر بلومبيرغ بثروة تقدر بحوالي 142 مليار دولار، يليه في المركز الثاني مؤسس شركة مايكروسوفت (بيل غيتس) بثروة تقدر بحوالي 94.2 مليار دولار.

وتعتبر هذه أول مرة يظهر فيها أغنى ثلاثة أشخاص في العالم من عمالقة التكنولوجيا، مما يؤكد أن التكنولوجيا هي أفضل مصدر لجمع الثروة في أمريكا والعالم

ووفقا للبوابة العربية للتقنية، فإن هذه الأرقام توضح استمرار احتضان المستثمرين لشركة فيسبوك، وهي الشبكة الاجتماعية الأكبر عالميًا، وتحاول المنصة تجاوز تداعيات فضيحة " خصوصية بيانات المستخدمين" المتعلقة بشركة (كامبريدج أناليتيكا)، والتي تسببت في نهاية شهر مارس/آذار في هبوط أسهم فيسبوك لأدنى مستوى لها في ثمانية أشهر.

تجدر الإشارة إلى أن تراجع وارين بافيت عن صدارة الترتيب جاء بعد تقديمه مليارات الدولارات كل عام للأعمال الخيرية، إذ بدأ هذا الأمر بشكل جدي في عام 2006، وتبرع بحوالي 290 مليون سهم من أسهم شركة بيركشاير هاثاواي إلى الجمعيات الخيرية، والتي تتبع في معظمها لمؤسسة بيل ومليندا غيتس الخيرية المدعومة من قبل بيل غيتس بأكثر من 45 مليار دولار من ثروته، وتبلغ قيمة هذه الأسهم الآن أكثر من 50 مليار دولار.

ويراهن وارين بافيت أيضًا على التكنولوجيا، إذ اشترت شركة بيركشاير هاثاواي- التي يملك بافيت غالبية أسهمها- نحو 75 مليون سهم من أسهم شركة آبل خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي 2018، بالإضافة إلى 165 مليون سهم كانت تمتلكها بالفعل، وبذلك تعتبر أسهم شركة آبل واحدة من أكبر مقتنيات شركة بيركشاير هاثاواي التي يملكها بافيت.

تجدر الإشارة إلى أن مارك زوكربيرغ المؤسس المشارك للفيسبوك تعهد قبل ثلاث سنوات بالتخلي عن 99% من أسهمه ضمن فيسبوك خلال حياته.