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اقتصاد|تونس

النقد الدولي يقرض تونس شريحة بـ 249 مليون دولار

القسط الجديد يرفع إجمالي الأموال التي أقرضها الصندوق لتونس إلى 1.1 مليار دولار
القسط الجديد يرفع إجمالي الأموال التي أقرضها الصندوق لتونس إلى 1.1 مليار دولار
7/7/2018

وافق صندوق النقد الدولي على صرف 249.1 مليون دولار، هي الشريحة الرابعة من القروض المقدمة لتونس في إطار برنامج مساعدات الصندوق، بحسب وكالة الأنباء التونسية، اليوم السبت.

وتوصلت تونس وصندوق النقد أواخر العام 2016، إلى اتفاق يمتد على سنوات لتسهيل إقراض تونس مبلغ 2.9 مليار دولار.

وبهذا القسط الجديد يرتفع إجمالي الأموال التي أقرضها الصندوق لتونس إلى 1.1 مليار دولار.

وطالب الصندوق في وقت سابق الحكومة التونسية، بكبح الإنفاق الجاري لتخفيض الدين، وزيادة الإنفاق الاستثماري والاجتماعي.

وسبق أن أكد الصندوق بأن أولويات العام 2018 تتمثل في "تعزيز التحصيل الضريبي، وتنفيذ عمليات المغادرة الطوعية للعاملين في الخدمة المدنية، وعدم منح زيادات جديدة في الأجور وسن زيادات ربع سنوية في أسعار الوقود".

وكان "النقد الدولي" صرف في مارس/آذار الماضي 257.3 مليون دولار، كشريحة قرض ثالثة لتونس.

وتعاني البلاد من ركود اقتصادي منذ اندلاع ثورة يناير/كانون الثاني 2011، تجلّى في نسبة التضخم السنوي التي بلغت 7.8 % في حزيران/ يونيو الماضي.

وتوقعت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، أن يحقق الاقتصادي التونسي نموًا بـ 2.8% العام الجاري، و3% العام المقبل 2019.

المصدر : الأناضول
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