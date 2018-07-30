الريال الإيراني يهبط لمستويات قياسية غير مسبوقة

هبطت العملة الإيرانية الريال إلى مستوي قياسي جديد غير مسبوق اليوم الاثنين، مع تأهب الإيرانيين لإعادة فرض الولايات المتحدة أول دفعة من العقوبات الاقتصادية في 7 أغسطس/آب المقبل.

مسلسل الهبوط

وصل سعر الريال الإيراني اليوم إلى حدود 113 ألف ريال للدولار الواحد، في السوق الموازية.

أمس الأحد هبط الريال إلى 112 ألف ريال مقابل الدولار في السوق غير الرسمية، من نحو 97 ألفا و500 ريال يوم السبت، بحسب موقع أسعار صرف العملات بونباست.كوم. وقالت مواقع أخرى إن الدولار سجل ما بين 108 آلاف و500 ريال و116 ألفا و600 ريال.

يبلغ سعر صرف العملة المحلية في إيران، وفق أرقام البنك المركزي، نحو 43.9 ألف ريال للدولار.

أسباب الهبوط

فقد الريال نحو نصف قيمته منذ أبريل/نيسان نظرا لضعف الاقتصاد، والصعوبات المالية في البنوك المحلية، والطلب المكثف على الدولار بين الإيرانيين الذين يخشون من أثر العقوبات.

لكن البنك المركزي الإيراني أنحى باللوم على "الأعداء" في هبوط الريال والارتفاع السريع في أسعار السبائك الذهبية. وقال في بيان إن "التطورات الأخيرة في أسواق الصرف الأجنبي والذهب ترجع إلى حد كبير إلى مؤامرة من الأعداء بهدف زيادة تفاقم المشكلات الاقتصادية والتسبب في شعور الناس بالقلق ".

رد فعل السلطات

قال غلام حسين محسني إجئي المتحدث باسم السلطة القضائية إن 29 شخصا اعتُقلوا بتهم تصل عقوبتها إلى الإعدام بتهمة "تسببهم في بلبلة اقتصادية"، إضافة إلى اعتقال 18 شخصا بتهم تتعلق بمزاعم عن كسب غير مشروع من تعاملات في مجال الصرف الأجنبي واستيراد غير قانوني لسيارات فارهة، متوقعا المزيد من الاعتقالات.

تداعيات

بالإضافة إلى هبوط العملة أثارت العودة المتوقعة للعقوبات احتجاجات في الشوارع تضمنت احتجاجات من التجار الموالين بشكل تقليدي للحكام الإسلاميين في إيران وإلى غضب الناس بسبب مزاعم التربح والفساد.

خلفيات