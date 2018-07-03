"موديز" تتوقع نمو الاقتصاد التونسي 3% في 2019

توقعت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني أن يحقق الاقتصادي التونسي نموًا بنسبة 2.8% خلال العام الجاري و3% العام المقبل 2019.

وقالت الحكومة التونسية إنها تتوقع تسجيل نمو بنسبة 3% خلال 2018.

وأوضح بيان صادر عن الوكالة أنّ اقتصاد البلاد يشهد انتعاشًا بعد تحسّن الوضع الأمني وزيادة عائدات السياحة.

وتوقعت الوكالة ارتفاع نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي إلى 72% هذا العام، و73% العام المقبل، نتيجة تدهور قيمة العملة المحلية (الدينار)، وتراكم أعباء الفائدة، وتواصل العجز في الموازنة.

وقال البيان "ارتفعت نسبة الدين في تونس بشكل حاد إلى ما يقرب من 70% من الناتج المحلي الإجمالي، نهاية عام 2017، ما فاقم ضغوط الإنفاق المتوقعة، فيما تحدّ كتلة الأجور الثقيلة في القطاع العام من المرونة في الموازنة".