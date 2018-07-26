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اقتصاد

فيسبوك يتكبد خسائر تاريخية وتوقعات بالأسوأ

فيسبوك خسرت ما يقارب 24% من سعر أسهمها في السوق
فيسبوك خسرت ما يقارب 24% من سعر أسهمها في السوق
26/7/2018

قالت وكالة بلومبرغ الأمريكية إن عملاق التواصل الاجتماعي "فيسبوك" خسرت حوالي 130 مليار دولار أمريكي.

وأضافت بلومبرغ أن انتهاء جلسة التداول في سوق الأسهم الأمريكي شهدت سقوطاً حرّاً لأسعار أسهم شركة فيسبوك مساء الأربعاء، وخسرت ما يقارب 24% من سعر أسهمها في السوق.

وقالت الوكالة الامريكية إن المدير التنفيذي ومؤسس فيسبوك مارك زوكربيرغ خسر 17 مليار دولار أمريكي ما سيفقده خمس ثروته كنتيجةً لهذه الخسارة الفادحة، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى هبوطه من المركز الثالث إلى المركز السادس في قائمة بلومبرغ لأغنى أثرياء العالم.

مارك زوكربيرغ المدير التنفيذي لشركة فيسبوك

وأوضحت بلومبرغ على موقعها، أنه في حال استمرار هذه الخسارة حتى انتهاء جلسة التداول في السوق الأمريكية ليوم الخميس، فهذا يعني أن هذه الخسارة لن تكون أكبر خسارة في تاريخ الفيسبوك فحسب، بل في أيضاً تاريخ الاقتصاد الأمريكي كلّه.

وتحدث موقع أكسيوس الأمريكي عن تنبيه الفيسبوك للمستثمرين فيه بأن التغييرات التي يحدثها على منصته والتي تخص مسائل الخصوصية والسياسات التي يتبعها فيما يخص المحتوى الذي ينشر عليه، ستؤدي إلى خفض معدلات نمو إيرادات الشركة حتى نهاية هذا العام.

المصدر : صحف أجنبية
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