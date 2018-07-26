فنزويلا تلغي 5 أصفار من عملتها بعد وصول التضخم لمليون بالمئة

قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إن بلاده ستلغي خمسة أصفار من عملتها البوليفار بدلا من ثلاثة أصفار كانت تخطط لها بهدف التكيف مع التضخم المتوقع أن يصل إلى مليون بالمئة هذا العام.

ويشهد اقتصاد البلد، العضو في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، تدهورا مطردا منذ انهيار أسعار النفط في 2014، وهو ما جعله عاجزا عن الحفاظ على نظامه الاقتصادي الاشتراكي الذي قدم دعما حكوميا سخيا على مدى سنوات مع فرض قيود صارمة على الأسعار.

وتجاوز التضخم السنوي في يونيو/حزيران 46 ألفا بالمئة، بحسب الكونغرس الذي تسيطر عليه المعارضة.

وقال صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع إن التضخم قد يصل إلى سبعة أرقام هذا العام، لتصبح أزمة فنزويلا مماثلة لأزمة زيمبابوي في العقد الأول من الألفية الثالثة، وأزمة ألمانيا في عشرينيات القرن الماضي.

وقال مادورو (الأربعاء) في كلمة بثها التلفزيون: "ستبدأ إعادة التحويل النقدي في 20 أغسطس/آب"، عارضا أوراق النقد الجديدة التي ستُطرح الشهر القادم.

وقال بدون إسهاب إن الإصلاح الجديد سيربط البوليفار بالعملة الرقمية المدعومة من الدولة التي أُطلقت في الآونة الأخيرة باسم "بترو".