البث الحي
اقتصاد

فنزويلا تلغي 5 أصفار من عملتها بعد وصول التضخم لمليون بالمئة

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يستعرض ورقة نقدية جديدة من فئة 100 بوليفار
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يستعرض ورقة نقدية جديدة من فئة 100 بوليفار
26/7/2018

قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إن بلاده ستلغي خمسة أصفار من عملتها البوليفار بدلا من ثلاثة أصفار كانت تخطط لها بهدف التكيف مع التضخم المتوقع أن يصل إلى مليون بالمئة هذا العام.

ويشهد اقتصاد البلد، العضو في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، تدهورا مطردا منذ انهيار أسعار النفط في 2014، وهو ما جعله عاجزا عن الحفاظ على نظامه الاقتصادي الاشتراكي الذي قدم دعما حكوميا سخيا على مدى سنوات مع فرض قيود صارمة على الأسعار.

وتجاوز التضخم السنوي في يونيو/حزيران 46 ألفا بالمئة، بحسب الكونغرس الذي تسيطر عليه المعارضة.

وقال صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع إن التضخم قد يصل إلى سبعة أرقام هذا العام، لتصبح أزمة فنزويلا مماثلة لأزمة زيمبابوي في العقد الأول من الألفية الثالثة، وأزمة ألمانيا في عشرينيات القرن الماضي.

وقال مادورو (الأربعاء) في كلمة بثها التلفزيون: "ستبدأ إعادة التحويل النقدي في 20 أغسطس/آب"، عارضا أوراق النقد الجديدة التي ستُطرح الشهر القادم.

وقال بدون إسهاب إن الإصلاح الجديد سيربط البوليفار بالعملة الرقمية المدعومة من الدولة التي أُطلقت في الآونة الأخيرة باسم "بترو".

المصدر : رويترز
المزيد من اقتصاد

رويترز: لهذه الأسباب اتخذ أردوغان قراراته الاقتصادية الأخيرة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

قطر تبدأ إجراءات قانونية ضد بنك أبوظبي الأول بنيويورك بسبب التلاعب بالسوق

هيئة تنظيم مركز قطر للمال (موافع التواصل)

برلماني ألماني: أمريكا تستخدم "أساليب المافيا"

ميركل (يمين) وترمب (وسط) وماكرون (يسار) في قمة سابقة للناتو (رويترز)

أردوغان يعلق على قرار البنك المركزي التركي رفع سعر الفائدة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)
الأكثر قراءة

ترمب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب والرئيس المنتخب جو بايدن (موافع التواصل)

شاهد: أرمن يطلبون مساعدة جنود أذريين ليتمكنوا من إخلاء منازلهم

جندي أذري وجندي من قوات حفظ السلام الروسية عند نقطة تفتيش في ضواحي مدينة شوشة (رويترز)

لأول مرة.. تركية بين مندوبي المجمع الانتخابي لاختيار الرئيس الأمريكي

دريا طاشقين (يمين) مع جو بايدن (يسار) (صحف)

إسرائيلية ترفض التجنيد في جيش الاحتلال.. وهذه أسبابها (فيديو)

ترفض هاليل رابين الانضمام إلى الجيش الإسرائيلي رغم سجنها 3 مرات (موافع التواصل)