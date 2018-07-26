السعودية توقف مؤقتا مرور شحنات النفط الخام بمضيق باب المندب

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح (الأربعاء) إن بلاده "ستوقف بشكل مؤقت" كل شحنات الخام التي تمر في مضيق المندب، بعد تعرض ناقلتي نفط سعوديتين لهجوم من الحوثيين في المضيق.

وأضاف الفالح في بيان بثته وزارته مساء الأربعاء: "المملكة ستعلق جميع شحنات النفط الخام التي تمر عبر مضيق باب المندب إلى أن تصبح الملاحة خلال مضيق باب المندب آمنة، وذلك بشكل فوري ومؤقت".

وتعد السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم.

وجاء قرار الرياض بعدما أعلن التحالف السعودي الإماراتي في وقت سابق الأربعاء أن جماعة الحوثي استهدفت ناقلة نفط سعودية في البحر الأحمر مما تسبب في أضرار بسيطة.

ونقلت وسائل إعلام سعودية رسمية عن التحالف قوله في بيان إن ناقلة النفط السعودية تعرضت لأضرار بسيطة بسبب الهجوم.

وكانت قناة المسيرة التلفزيونية التابعة لميليشيا الحوثي قالت على موقعها على تويتر: "القوة البحرية تستهدف بارجة الدمام السعودية قبالة السواحل الغربية".

وقال الفالح في البيان إن الجهود جارية حاليا لتحريك ناقلة النفط التي أصيبت إلى أقرب ميناء سعودي