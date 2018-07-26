ارتفاع أسعار النفط مع تعليق السعودية شحن الخام عبر باب المندب

قاد خام برنت أسعار النفط للارتفاع اليوم الخميس ليواصل مكاسبه لليوم الثالث بعد أن علقت السعودية مرور شحنات الخام عبر مضيق باب المندب الاستراتيجي بالبحر الأحمر.

وبحلول الساعة ( 06:48 ) بتوقيت غرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 42 سنتا بما يعادل 0.6 بالمئة إلى 74.35 دولار للبرميل بعد أن زادت 0.7 % أمس الأربعاء.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي خمسة سنتات إلى 69.35 دولار للبرميل بعد أن ارتفعت ما يزيد على 1% في الجلسة السابقة.

وتلقت الأسعار دعما إضافيا من بيانات رسمية أظهرت أن مخزونات النفط الخام الأمريكية انخفضت الأسبوع الماضي أكثر من المتوقع لتبلغ أدنى مستوياتها منذ 2015 في الوقت الذي قفزت فيه الصادرات وهبطت المخزونات بمركز التسليم في كاشينج.

وأظهرت تلك البيانات انخفاض مخزونات النفط الأمريكية إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات ونصف السنة.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء إن المخزونات انخفضت 6.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 20 يوليو/ تموز بينما كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاضها 2.3 مليون برميل.

السعودية توقف شحن النفط الخام عبر باب المندب:

وكانت السعودية قد أوقفت مؤقتا أمس الأربعاء مرور شحنات النفط الخام بمضيق باب المندب، بعد تعرض ناقلتي نفط سعوديتين لهجوم من قبل الحوثيين في المضيق.

وقالت السعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، إنها "تعلق مؤقتا" جميع شحنات النفط التي تمر عبر مضيق باب المندب بعد هجوم الحوثيين على ناقلتي نفط كبيرتين.

وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح في بيان إن الحوثيين هاجموا ناقلتي نفط سعوديتين عملاقتين في البحر الأحمر صباح الأربعاء ما ألحق ضررا طفيفا بإحداهما.

وتمر معظم الصادرات من الخليج التي تُنقل عبر قناة السويس وخط الأنابيب سوميد أيضا عبر مضيق باب المندب.