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اقتصاد|مصر

وزيرة التخطيط: اقتصاد مصر ينمو بنسبة 5.3% في 2017-2018

وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد - أرشيفية
وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد - أرشيفية
25/7/2018

قالت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد اليوم الأربعاء إن الاقتصاد المصري نما بنسبة بلغت 5.3% في السنة المالية 2017-2018 المنتهية في 30 يونيو/حزيران الماضي.

وقالت الوزيرة المصرية إن هذه النسبة تمثل أعلى معدل نمو سنوي في عشر سنوات.

وذكرت الوزيرة في بيان صادر عن مجلس الوزراء أن معدل نمو الاقتصاد المصري بلغ 5.4% في الربعين الثالث والرابع من السنة المالية 2017-2018 وهو الأعلى منذ ثماني سنوات.

ونقل البيان عن وزير المالية المصري محمد معيط قوله إن العجز الكلي المصري انخفض لأقل من 10% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2017-2018 للمرة الأولى منذ عام 2011، وهو العام الذي شهد ثورة يناير التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك من سدة الرئاسة.

وتستهدف الحكومة المصرية هدف مصر تحقيق معدل نمو اقتصادي قدره 5.8% في 2018-2019، مع عجز كلي مستهدف عند 8.4%.

المصدر : رويترز
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