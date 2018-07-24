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اقتصاد|السعودية

فايننشال تايمز: أثرياء السعودية يحجمون عن الاستثمار فيها

24/7/2018

قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية إن التجار السعوديين الأثرياء يُحجمون عن الاستثمار في المملكة.  

وأضافت الصحيفة في تقرير لها أن العائلات الثرية في السعودية تمتنع عن الاستثمار في المملكة، حيث التوترُ الناجم عن عمليات التطهير في الرياض لمحاربة الفساد، التي ألقت بظلالها على مناخ الأعمال الهش.

ونقلت الصحيفة عن مصرفيين الشركات الخاصة لجأت إلى إبقاء أموالها دون استثمار، في حين يبحث البعض عن طرق لتحويل تلك الأموال إلى الخارج.

وأشارت إلى أن بعض السعوديين الأثرياء يخشون من أن شؤونهم المالية، وخاصة محاولات تحويلِ الأموال، إذ تتم مراقبتها لمنعهم من نقل الأصول إلى الخارج، كما يقول مصرفيون.

وقال ثريٌ سعودي لفايننشال تايمز إن الحكومة استجوبت أحد أقاربه من رجال الأعمال بشأن تحويل مالي أجراهُ بقيمة ثلاثة آلاف دولار، موضحة أن تحويلات أكبر من قبل رجال أعمال سعوديين مُنعت أيضا.  

المصدر : صحف أجنبية
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