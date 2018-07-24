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اقتصاد|أمريكا

إيفانكا ترمب تغلق خطا للأزياء للتركيز على عملها بالبيت الأبيض

إيفانكا ترمب
إيفانكا ترمب
24/7/2018

قالت متحدثة باسم إيفانكا، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إن إيفانكا قررت إغلاق خط للأزياء يحمل علامة تجارية باسمها للتفرغ لعملها ضمن فريق المستشارين بالبيت الأبيض.

وكوّن ترمب ثروة طائلة من أنشطة التطوير العقاري وقد وصل إلى البيت الأبيض وهو يحمل محفظة استثمارية عائلية كبيرة استفادت كثيرا من اسم العائلة.

ويقوم الرئيس الأمريكي بزيارات منتظمة لممتلكات تحمل علامة ترمب التجارية منذ توليه السلطة، مما دفع بعض منتقديه إلى الشكوى من أنه يستغل منصبه للترويج لمشروعاته الاستثمارية الخاصة.

وقالت متحدثة باسم خط أزياء إيفانكا ترمب في بيان اليوم الثلاثاء: "بعد 17 شهرا، وفي ظل عدم وجود إطار زمني لعودتها، اتخذت إيفانكا القرار الصعب بأنه ينبغي تصفية هذا النشاط من أجل أن تكون منصفة لشركاء العلامة التجارية وموظفيها".

وذكرت الشركة أنها لن تجدد عقود التراخيص وأن العقود القائمة ستكمل مدتها.

المصدر : رويترز
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