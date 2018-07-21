مصر ترفع أسعار ‘غاز المنازل’ والنشاط التجاري

قررت الحكومة المصرية (السبت) رفع أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل والنشاط التجاري بزيادة تصل إلى 75% اعتبارا من شهر أغسطس/آب المقبل.

ونشرت الجريدة الرسمية قرارا أصدره رئيس الوزراء مصطفى كمال مدبولي برفع أسعار الغاز الطبيعي ضمن إجراءات ترشيد دعم المنتجات البترولية والغاز .

وستتراوح الزيادة ما بين 1.75 جنيه وثلاثة جنيهات للمتر المكعب كالتالي:

الشريحة الأولى: تبدأ من صفر حتى 30 مترًا مكعبًا ويتم محاسبتها على 175 قرشًا للمتر المكعب، بدلًا من 100 قرش سابقًا، بزيادة نسبتها 75%.

الشريحة الثانية: تبدأ من 30 مترًا مكعبًا وحتى 60 مترًا مكعبًا إلى 250 قرشًا، بزيادة نسبتها 42.8%، بدلا من 175 قرشا في السابق.

الشريحة الثالثة: تبدأ من 60 مترًا مكعبًا وتم زيادتها إلى 300 قرش للمتر المكعب بنسبة زيادة قدرها 33.3% عن السعر السابق وهو 225 قرشًا للمتر الواحد.

وأشار القرار إلى أن تعديل الأسعار جاء تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء، في يونيو/حزيران الماضي الخاص بتنفيذ إجراءات ترشيد دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي.

ومنتصف يونيو/حزيران الماضي، رفعت الحكومة أسعار الوقود بنسبة تتراوح ما بين 17.4 إلى 66.6%، للمرة الثالثة في أقل من عامين، في إطار اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وفي بداية شهر يوليو/تموز الجاري، توقع وزير البترول طارق الملا، أن يرتفع إنتاج بلاده من الغاز الطبيعي إلى 6.75 مليارات قدم مكعب يوميا بنهاية العام الجاري، مقابل 6 مليارات قدم مكعب يوميا حاليا.

وأكدت الحكومة عدة مرات أن مصر في طريقها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي نهاية 2018، وتحقيق فائض من الغاز خلال 2019.