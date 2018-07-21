مصر ترفع أسعار ‘غاز المنازل’ والنشاط التجاري

قررت الحكومة المصرية (السبت) رفع أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل والنشاط التجاري بزيادة تصل إلى 75% اعتبارا من شهر أغسطس/آب المقبل.
ونشرت الجريدة الرسمية قرارا أصدره رئيس الوزراء مصطفى كمال مدبولي برفع أسعار الغاز الطبيعي ضمن إجراءات ترشيد دعم المنتجات البترولية والغاز .
وأشار القرار إلى أن تعديل الأسعار جاء تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء، في يونيو/حزيران الماضي الخاص بتنفيذ إجراءات ترشيد دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي.
ومنتصف يونيو/حزيران الماضي، رفعت الحكومة أسعار الوقود بنسبة تتراوح ما بين 17.4 إلى 66.6%، للمرة الثالثة في أقل من عامين، في إطار اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وفي بداية شهر يوليو/تموز الجاري، توقع وزير البترول طارق الملا، أن يرتفع إنتاج بلاده من الغاز الطبيعي إلى 6.75 مليارات قدم مكعب يوميا بنهاية العام الجاري، مقابل 6 مليارات قدم مكعب يوميا حاليا.
وأكدت الحكومة عدة مرات أن مصر في طريقها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي نهاية 2018، وتحقيق فائض من الغاز خلال 2019.