هاآرتس: البحرين تتفوق في سباق العلاقات الدافئة مع إسرائيل

وصفت صحيفة هاآرتس الإسرائيلية مملكة البحرين بالدولة الصغيرة التي تفوقت على جيرانها في سباق إقامة علاقات دافئة مع إسرائيل.

جاء ذلك في تعليق على زيارة وفد إسرائيلي للبحرين للمشاركة في ندوة نظمتها اليونسكو، ورأت الصحيفة أن قرار المنامة السماح بدخول الوفد الإسرائيلي يخدم مصالح المملكة دولياً.

ونسبت الصحيفة لخبراء في واشنطن قولهم إن تطبيعا رسميا بين البلدين لا يبدو قريبا، لكنّ العلاقات الثنائية تزداد دفئا.

ونقلت عن مسؤول إسرائيلي سابق قوله إن إيران هي أحد دوافع تغيّر نظرة البحرين إلى إسرائيل، مضيفا أن السعودية والإمارات تستعملان البحرين بالونَ اختبارٍ في سياستهما تجاه قضايا إقليمية مثل إسرائيل.