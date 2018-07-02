توقف الانتاج والتصدير في منطقة الهلال النفطي الليبي

أعلنت المؤسسة الليبية الوطنية للنفط التي تتخذ من طرابلس مقرا (الإثنين) تعليق عمليات إنتاج النفط وتوقف تصديره من الشرق الليبي بشكل كامل.

تعليق الإنتاج وتوقف التصدير يأتي بعد سيطرة قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر على منطقة الهلال النفطي.

وهذه أبرز تطورات القضية: