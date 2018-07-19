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اقتصاد|المملكة المغربية

المغرب تقرر منح دعم مالي شهري لـ "الزوجات المعوزات"

بنين مع أمهاتهم في مدينة فاس المغربية
بنين مع أمهاتهم في مدينة فاس المغربية
19/7/2018

أعلنت الحكومة المغربية (الخميس) أنها قررت منح دعم مالي لـ "الزوجات المعوزات"، اللاتي امتنع أزواجهن عن الإنفاق عليهن.

وقال مصطفى الخلفي، الناطق باسم الحكومة عبر صفحته على فيسبوك:
  • أصبح بإمكان الزوجات المعوزات الاستفادة من الدعم المالي الذي يقدمه صندوق التكافل العائلي (حكومي)، بعدما كان مقتصرا على المطلقات.
     
  • الزوجات المعوزات سيستفدن بعد ثبوت العجز أو امتناع الزوج عن النفقة عليهن من دعم شهري يقدر بـ350 درهم (35 دولار).
     
  • الزوجات المعوزات ستحصل على 350 درهم عن كل طفل شهريا، شرط ألا يتجاوز مجموع الدعم المخصص للأطفال 1050 درهم (105 دولارت).
خلفيات:
  • منذ الأول من يناير/ كانون الثاني 2011، أحدثت الحكومة صندوقا خاصا يسمى "صندوق التكافل العائلي"، ويعنى بتقديم خدمات اجتماعية من بينها الدعم المالي للمطلقات.
     
  • الحكومة المغربية رصدت للصندوق برسم قانون الموازنة لسنة 2018، حوالي 160 مليون درهم. 
المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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