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اقتصاد|السودان

التضخم في السودان يرتفع إلى 64% في يونيو

متجر للفاكهة في مدينة أم درمان السودانية
متجر للفاكهة في مدينة أم درمان السودانية
19/7/2018

قال الجهاز المركزي للإحصاء في السودان إن التضخم زاد إلى 63.87 % في يونيو/حزيران من 60.9 % في مايو/أيار.

وقال الجهاز إن التضخم في يونيو/ حزيران جاء مدفوعا بزيادات في أسعار الأغذية والمشروبات.

ويعاني السودان نقصا حادا في النقد الأجنبي وسوق سوداء ترتفع فيها قيمة الدولار على نحو متزايد وهو ما يقوض قدرته على الاستيراد ويتسبب في ارتفاع الأسعار على الرغم من قرار الولايات المتحدة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي رفع العقوبات التي استمرت 20 عاما عن السودان، في خطوة كان من المتوقع أن تدعم البلد اقتصاديا.

وتزايدت الأسعار في السودان بثالث أسرع وتيرة في العالم في الأشهر القليلة الماضية، بعد جنوب السودان الذي تمزقه الحرب وفنزويلا التي تعاني تضخم جامحا، وفقا لبيانات أصدرها صندوق النقد الدولي في أبريل/ نيسان.

وتراجع الجنيه السوداني حوالي 125% في تداولات السوق السوداء، وانخفضت قيمة العملة السودانية إلى 46 جنيها مقابل الدولار في السوق السوداء مقارنة مع نحو 41 جنيها في وقت سابق من الأسبوع، ليسجل مستوى قياسيا منخفضا وفقا للتجار.

يأتي ذلك بالمقارنة مع سعر الصرف الرسمي البالغ نحو 29.3 جنيه للدولار في البنوك، لكن وكالة "رويترز" للأنباء نقلت عن تجار وشركات سودانية إنها تواجه صعوبات في الاستيراد لأن الدولار في النظام المصرفي غير متاح إلى حد كبير.

ورفضت الحكومة السودانية مقترحا من صندوق النقد الدولي لتحرير سعر صرف عملته في أواخر العام الماضي. وبدلا من ذلك أجرت الحكومة خفضين كبيرين للعملة وفرضت قيودا على الإيداعات الدولارية في مسعى لكبح نشاط السوق السوداء.

المصدر : رويترز
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