البث الحي
اقتصاد

محكمة بريطانية تغرم شركة سعودية 527 مليون دولار

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
18/7/2018

أصدرت محكمة العدل العليا البريطانية قرارا لصالح شركة الاتصالات المُدرجة ببورصة الكويت (زين) بتنفيذ حكم ضد "مصنع البلاستيك السعودي" بدفع نحو 527 مليون دولار.

وقالت الشركة في بيان لبورصة الكويت، اليوم الأربعاء، إن المحكمة البريطانية قررت السماح لـزين بتنفيذ حكم سابق داخل المملكة المتحدة، ضد مالك مصنع البلاستيك السعودي وهو أحد مؤسسي زين السعودية.

وزين السعودية مملوكة من الشركة الأم لمجموعة زين الكويتية بنسبة 37%، وهي ضمن ثلاث شركات تقدم خدمات الهاتف الجوال في البلاد.

وكانت هيئة التحكيم الدولية، أصدرت قراراً نهائياً في 21 مارس/ آذار الماضي، بإلزام مصنع البلاستيك السعودي دفع نحو 527 مليون دولار لصالح الشركة الكويتية، مُقسمة لـ496 مليون دولار خاصة بالمطالبة الأصلية على المصنع، و30 مليون دولار خاصة بالعمولات وفوائد التأخير.

ولجأت زين إلى هيئة التحكيم الدولية في 2011، ضد مصنع البلاستيك السعودي (المدعى عليه)، وهو أحد مؤسسي شركة الاتصالات المتنقلة السعودية، للمطالبة بمبالغ مترصدة في ذمة المدعى عليه، تجاه شركة زين نتيجة تعاملات مع الشركة.

وذكر بيان اليوم، أن القرار سيُعزز موقف الشركة في القضايا التي بينها وبين مالك مصنع البلاستيك السعودي، أمام المحاكم في المملكة المتحدة وفي المملكة العربية السعودية، والمتُعلقة بهذا الخصوص.

وكانت زين أقامت دعوى أمام التحكيم الدولية وحصلت على حكم جزئي لصالحها في 23 ديسمبر/كانون أول 2015.

المصدر : الأناضول
المزيد من اقتصاد

رويترز: لهذه الأسباب اتخذ أردوغان قراراته الاقتصادية الأخيرة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

قطر تبدأ إجراءات قانونية ضد بنك أبوظبي الأول بنيويورك بسبب التلاعب بالسوق

هيئة تنظيم مركز قطر للمال (موافع التواصل)

برلماني ألماني: أمريكا تستخدم "أساليب المافيا"

ميركل (يمين) وترمب (وسط) وماكرون (يسار) في قمة سابقة للناتو (رويترز)

أردوغان يعلق على قرار البنك المركزي التركي رفع سعر الفائدة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)
الأكثر قراءة

ترمب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب والرئيس المنتخب جو بايدن (موافع التواصل)

شاهد: أرمن يطلبون مساعدة جنود أذريين ليتمكنوا من إخلاء منازلهم

جندي أذري وجندي من قوات حفظ السلام الروسية عند نقطة تفتيش في ضواحي مدينة شوشة (رويترز)

إسرائيلية ترفض التجنيد في جيش الاحتلال.. وهذه أسبابها (فيديو)

ترفض هاليل رابين الانضمام إلى الجيش الإسرائيلي رغم سجنها 3 مرات (موافع التواصل)

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)