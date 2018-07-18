للمرة الأولى.. إنتاج النفط في أمريكا يرتفع إلى 11 مليون برميل يوميا

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، الأربعاء، إن إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام بلغ 11 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي للمرة الأولى في تاريخ البلاد.

وقالت مصادر إن المكاسب تمثل زيادة سريعة في الإنتاج، حيث تضع البيانات، إذا أكدتها أرقام شهرية، الولايات المتحدة كثاني أكبر منتج للنفط الخام في العالم بفارق بسيط بعد روسيا التي أنتجت 11.2 مليون برميل يوميا في أوائل يوليو تموز.

وقالت ساندي فيلدن مديرة بحوث السلع الأولية والطاقة لدى مورننج ستار "11 مليون برميل يوميا كانت ستجعلنا أكبر منتج في العالم، لكن في الواقع فإن إنتاج روسيا في يوليو جاء أعلى من 11 مليون برميل يوميا. ولذا هذا يبدو سباقا مثل سباق الفضاء".

وزادت الولايات المتحدة الإنتاج بنحو مليون برميل يوميا منذ نوفمبر تشرين الثاني، بفضل زيادات سريعة في الحفر الصخري.

وزادت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة 5.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 13 يوليو تموز، مقابل توقعات محللين لهبوط قدره 3.6 مليون برميل.

وهبطت العقود الآجلة للنفط بفعل البيانات، حيث تراجع الخام الأمريكي 55 سنتا إلى 67.51 دولار للبرميل، بينما انخفض خام القياس العالمي مزيج برنت 39 سنتا إلى 71.77 دولار للبرميل.

وصعد الخامان بشكل مطرد من أدنى المستويات دون 30 دولارا للبرميل في أوائل 2016. والخام الأمريكي مرتفع بنحو 12% منذ بداية العام.

ورغم الزيادة في الإنتاج، فإن الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، لا تزال تعتمد على الواردات. وزاد صافي واردات البلاد من الخام الأسبوع الماضي 2.2 مليون برميل يوميا إلى نحو تسعة ملايين برميل يوميا.

وقالت إدارة المعلومات إن مخزونات البنزين هبطت 3.2 مليون برميل الأسبوع الماضي في حين توقع محللون في استطلاع لرويترز انخفاضا قدره 44 ألف برميل

وانخفضت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 371 ألف برميل مقارنة مع توقعات لزيادة قدرها 873 ألف برميل.