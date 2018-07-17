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اقتصاد|مصر

مصر تؤسس صندوقا للثروة السيادية بقيمة 11 مليار دولار

البرلمان المصري- أرشيف
البرلمان المصري- أرشيف
17/7/2018

تعتزم مصر تأسيس صندوق للثروة السيادية برأسمال مرخص به 200 مليار جنيه (11 مليار دولار).

  • ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أن البرلمان المصري وافق على تأسيس الصندوق أمس الإثنين.
  • كان وزير قطاع الأعمال العام السابق خالد بدوي قال في مارس/آذار إن مصر تدرس تأسيس صندوق ثروة سيادي لإدارة الشركات الحكومية التي تخطط لإدراجها في البورصة.
  • الوكالة: الصندوق يهدف إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله.
  • ينص القانون على أن للصندوق الحق في المشاركة في كافة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، بما في ذلك تأسيس الشركات والاستثمار في الأدوات المالية وأدوات الدين الأخرى في مصر والخارج.
  • البرلمان: القانون الخاص بتأسيس الصندوق يوافق على أن يبلغ رأس المال المصدر للصندوق المسمى "صندوق مصر" خمسة مليارات جنيه، "يُسدد منه مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة عند التأسيس".
  • القانون يسمح لرئيس الجمهورية بنقل ملكية أي من الأصول غير المستغلة "إلى الصندوق أو أي من الصناديق التي يؤسسها والمملوكة له بالكامل".
  • حررت مصر سعر صرف الجنيه في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 بموجب برنامج قرض مع صندوق النقد الدولي قيمته 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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