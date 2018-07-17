أمازون.. إضراب عام بشركة "أغنى رجل بالعالم"!

أصبح جيف بيزوس، مؤسس عملاق التجارة الإلكترونية (أمازون)، أغنى رجل في العالم، بعد أن بلغت ثورته 151 مليار دولار، لكن عمّال شركته مضربون عن العمل في أهم يوم بالسنة.

وعلى الرغم من تربع بيزوس على رأس قائمة أغنى أغنياء العالم إلا أن عمالا في شركته يشتكون أوضاعا سيئة من حيث الرواتب وظروف العمل.

أثرى رجل في العالم:

وارتفعت ثروة بيزوس (54 عامًا)، 1.2مليار دولار، (الإثنين)، مسجلًا بذلك رقمًا قياسيًا جديدًا على رأس قائمة فوربس السنوية.

هذا الرقم قياسي ليس فقط بالنسبة لبيزوس ولكن أيضًا بالنسبة لجميع المليارديرات الذين تتبعهم "فوربس" على مدار الـ 35 سنة الماضية، ليصبح بذلك بيزوس أثرى رجل في التاريخ الحديث، وفقًا لـ "مجلة فوربس الأمريكية".

ومع ارتفاع ثروة بيزوس زادت قيمة أسهم شركة "أمازون" في بورصة نيويورك، بنسبة 1%، كما تصدرت المرتبة الثانية بقائمة الشركات الأكثر قيمة بأمريكا، بعد عملاق الهواتف الذكية "آبل".

وبهذا الرقم ينتزع مؤسس شركة أمازون، اللقب من أقرب ملاحقيه بيل غيتس، مالك شركة مايكروسوفت الذي تبلغ ثروته 93,7 مليار دولار.

غير أن غيتس أنفق أكثر من 35 مليار دولار على العمل الخيري خلال العقود القليلة الماضية في شكل أسهم، وهذا المبلغ المخصص للعطاء الخيري تستثنيه فوربس من صافي قيمة ثورة الأفراد.

وفي وقت ما عام 1999 بلغ صافي قيمة ثروة غيتس حوالي 100 مليار دولار، أي ما يعادل 151,2 مليار دولار بسعر اليوم.

في المقابل، كان مؤسس أمازون أقل سخاءً بكثير في عطائه الخيري من بيل غيتس. وفي شهر يناير/كانون الثاني من هذا العام، تبرع بيزوس بمبلغ 33 مليون دولار إلى TheDream.US، وهي منظمة تمول المنح الدراسية للطلاب المهاجرين غير النظاميين الذين يعيشون في الولايات المتحدة.

وارتفعت قيمة ثروة بيزوس بأكثر من 45 مليار دولار منذ بداية عام 2018، منها نحو 11 مليار دولار ارتفعتها خلال شهر واحد. ويملك مؤسس أمازون نسبة 16٪ من أسهم الشركة.

وظهر اسم بيزوس لأول مرة على قائمة فوربس لأغنى سكان أمريكا في عام 1998 بصافي ثروة قيمتها 1.6 مليار دولار، بعد عام واحد من إعلان تأسيس أمازون.

احتجاج عمال أمازون في ألمانيا لتحسين بيئة العمل ورفع الأجور "أبريل 2018" (غيتي)

إضراب العمال وحملة لمقاطعة أمازون

من جهة أخرى، توقف موقع أمازون عن العمل في أهم يوم له في العام، أو الـ"Prime Day"، حسبما ذكرت صحيفة إندبندنت البريطانية.

ومن المحتمل أن يكون سبب المشكلة هو دخول عدد هائل من المتصفحين على الموقع للاطلاع على أحدث الصفقات في هذا اليوم المميز.

ويوفر الموقع تشكيلة واسعة من منتجات الأسعار المخفضة خلال الحدث السنوي الذي يستغرق 36 ساعة، لذا يطلب من المستخدمين مراجعة الموقع بشكل متكرر على مدار اليومين.

وليست هذه أول مشكلة تضرب اليوم الأهم، والتي تفتخر بها أمازون الآن أكثر من الجمعة السوداء، فقد أضرب الموظفون في جميع أنحاء أوربا خلال هذا الحدث، على أمل أن يستجيب المسؤولون بالشركة لمطالبهم بتحسين ظروف عملهم القاسية.

ليس ذلك فحسب بل أطلق نشطاء متضامنون مع العمال، حملة على مواقع التواصل الاجتماعي لمقاطعة أمازون خلال هذا الاحتفال السنوي الذي جلب للشركة مكاسب اقتربت من مليارين ونصف مليار دولار العام الماضي، ومن المتوقع أن تصل إلى 3.4 مليار دولار هذا العام.

وبحسب موقع فوكس الأمريكي، تفاعل عدد كبير من المتسوقين مع هاشتاغ الحملة #AmazonStrike على تويتر، فمنهم من أخبر أغنى رجل في العالم أن "عمّاله يستحقون الأفضل"، ومنهم من أصر على أن سلامة العمال يجب أن تكون في المرتبة الأولى وليس الربح.

وبعضهم أشار إلى أن موظفي أمازون غالبًا ما يحصلون على أقل من الحد الأدنى للأجور، ويضطر سائقو عربات التوصيل الخاصة بهم إلى التبول في زجاجات للحفاظ على وقت وإنتاجية عالية، ولفت البعض الآخر لإضراب العمال الإسبان مطالبين المتسوقين بعدم منح أموالهم لأمازون تضامنًا مع العمال.

وتتعرض شركة أمازون لانتقادات جديدة بسبب الطريقة التي تعامل بها آلاف الأشخاص الذين يعملون في مستودعاتها ضمن ظروف سيئة للغاية "غير أخلاقية وغير قانونية"، إذ إن معظمهم موظفين مؤقتين.

احتجاجات عمال أمازون في برلين "أبريل 2018" (غيتي)

وقال أحد العمال، يعمل في مستودع للأمازون في تشيسترفيلد بولاية فرجينيا الأمريكية ويدعى سيث كينغ، إنه عمل لمدة شهرين فقط في الخريف الماضي، لكنهما كانا كافيين جدًا لإدراك ظروف العمل "القاسية والمثبطة للاشمئزاز".

وقال كينغ لموقع فوكس "أنت تقضي 10 ساعات مشيًا على الأقدام، لا توجد نوافذ في المكان، ولا يُسمح لك بالتحدث إلى الناس- ليس هناك أي تفاعلات مسموح بها".

بالإضافة إلى ذلك، لم يكن الراتب كافيًا لتغطية الفواتيره، فقد اضطر إلى تولي وظيفة ثانية كحارس أمن لكسب ما يكفي من المال.

ويخطط كينغ للتحدث أمام مسؤولي أمازون، ليلة الإثنين، في حدث ينظمه السيناتور بيرني ساندرز بين الرئيس التنفيذي للشركة وممثلين عن العمال، إذ إن ساندرز متضامن مع قضية العمال، وسيحاول كينغ وزملائه للفت انتباه المسؤولين إلى ظروف العمل السيئة، وتوفير بيئة عمل مناسبة وإيجابية.

ويعتبر كينغ وزملاؤه أن الحركة الشعبية لمقاطعة "البرايم داي" هي شكل من أشكال المقاومة حتى لو تؤتي بثمارها، مؤكدًا أن أمازون التي توفر نحو نصف مليون وظيفة على مستوى العالم، بإمكانها أن تكون "الأفضل" إذا عالجت قضية العمال بشكل عادل.

وقال متحدث باسم الشركة إن "أمازون هي جهة عمل عادلة ومسؤولة، ولذلك نحن ملتزمون بالحوار، وهو جزء لا يتجزأ من ثقافتنا. نحن ملتزمون بضمان التعاون العادل مع جميع موظفينا، بما في ذلك ظروف العمل الإيجابية وبيئة الرعاية الشاملة".

وأضاف أن "أمازون استثمرت أكثر من 15 مليار يورو في جميع أنحاء أوربا ووفرت أكثر من 65 ألف وظيفة دائمة منذ عام 2010، وتوفر مكانًا آمنًا وإيجابيًا بأجور تنافسية ومزايا من اليوم الأول".