الباكر: القطرية تتأقلم مع الحصار

قال أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية إن الشركة تتأقلم مع الحصار المفروض على الدوحة والذي يمنعها من العمل على بعض المسارات الجوية.

الباكر: القيود لن تدفع القطرية بالضرورة إلى تكبد خسائر في السنة المالية الحالية.

الباكر خلال معرض فارنبورو الجوي: من المحتمل أن نتكبد خسارة في سنتنا المالية الحالية لكنه مجرد احتمال.

الباكر: نتائج السنة المالية المنتهية في مارس/آذار 2018 ستعلن خلال الأسابيع المقبلة.

الباكر: الشركة تتحوط بشكل متوسط فحسب في أسعار الوقود وقد يتعين عليها أن تزيد التحوط في المستقبل نظرا لارتفاع أسعار النفط.