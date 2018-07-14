مبيعات الحواسيب الشخصية ترتفع لأول مرة منذ 6 سنوات

حققت مبيعات الحاسبات التقليدية نموا في الربع الثاني من العام 2018 الحالي بواقع 2.7% مقارنة بالربع الثاني من العام 2017 الماضي، وهو الارتفاع الأول من نوعه منذ العام 2012.

ووفقًا لتقرير مشترك صدر الجمعة عن شركتي غارتنر لأبحاث السوق والمؤسسة الدولية للبيانات الأمريكيتين وصل عدد الشحنات الحواسيب (ديسك توب ونوت بوك) 62.3 مليون وحدة في الربع الثاني من عام 2018 وحدة على مستوى العالم، مقابل 26.1 مليون وحدة في الربع الثاني من عام 2017.

وقال مياكوتو كيتاجاوا المحلل الرئيسي في غارتنر في بيان حصل عليه موقع الجزيرة مباشر: “نمو الطلب على أجهزة الحواسيب الشخصية في الربع الثاني من عام 2018 كان مدفوعا بالطلب في سوق العمل الذي قوبل بتراجع الشحنات في قطاع المستهلكين، وما تزال هيكلية السوق تؤثر في نمو القطاع الاستهلاكي بسبب التغيرات التي طرأت على سلوك مستخدمي الحاسب الشخصي."

وأوضح:" المستهلكون باتوا يستخدمون هواتفهم الذكية للقيام بالمزيد من المهام اليومية مثل التحقق من منصات التواصل الاجتماعي، والتقويم، والبنوك، والتسوق، مما يقلل الحاجة إلى جهاز حاسب شخصي للمستهلك، وهو ما يجعل بيانات الربع الثاني ذات أهمية بالغة لتوقعات النمو في السوق”.

من ناحيته، قال جاي تشو مدير الأبحاث في المؤسسة الدولية للبيانات( آي دي سي ): “على الرغم من أن أجهزة الحاسب التقليدية قد لا تكون الجهاز الافتراضي لكثير من سيناريوهات الاستخدام، إلا أن السوق لا تزال تظهر نقاط مرونة في هذا الأمر تبعًا إلى أن تجربة استخدام الحاسب تتطور وتتحسن، وحتى أن هناك أنواعا معينة من أجهزة سطح المكتب تشهد نموًا وسط دورة التحديث هذه القائمة على النشاط التجاري”.

وأظهر تقرير غارتنر أن أكبر خمسة موردين لهذه النوعية من الأجهزة في الأسواق العالمية هي شركات: لنوفو وإتش بي وديل وآبل وايسر، " وشهدت لنوفو على وجه الخصوص مكاسب كبيرة (أعلى معدل نمو لها منذ الربع الأول من عام 2015)، ووجدت جارتنر أن جميع الشركات في المراكز الخمسة الأولى شهدت زيادات في شحنات أجهزة الحاسب الشخصية بنسبة 7 % لتستحوذ خلال عام 2018 علي ما نسبته 87 % من السوق العالمي.

وأشار التقرير المشترك الي أن أجهزة كروم بوك Chromebook عززت من نمو مبيعات بعض أجهزة الحاسب الشخصي في العام 2017 الماضي، كما أن الحواسيب الشخصية التي تعمل بنظام التشغيل ويندوز 10 ساعدت أيضا على تعزيز نمو المبيعات، مؤكدا أن الشركات الخمس الكبرى ستواصل الهيمنة على السوق خلال بقية 2018، إذ يبدو أن مبيعات الحواسيب الشخصية بدأت في الاستقرار بعد سنوات من التراجع.