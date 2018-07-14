ليبيا: إغلاق آبار نفطية جراء اقتحام حقل شرارة

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا (السبت) إغلاق آبار نفطية جراء اقتحام مسلحين مجهولين إحدى المحطات التابعة لحقل شرارة النفطي.

وهذا أبرز ما جاء في بيان المؤسسة:

تم اقتحام المحطة رقم 186 التابعة لحقل شرارة صباح اليوم من قبل مجموعة من المسلحين.

تم اختطاف أربعة موظفين ولكن تم إطلاق سراح اثنين منهم.

أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط يتابعون التطورات عن كثب مع إدارة شركة

أكاكوس.

تتواصل المؤسسة مع السلطات المختصة في الوقت الحالي لحل هذه المشكلة وضمان سلامة الموظفين.

شركة أكاكوس هي مشروع مشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط ومجموعة شركات توتال وريبسول وشتات أويل و "أو. أم. في"

كإجراء احترازي، تم اغلاق آبار النفط في المناطق المجاورة وإجلاء جميع العمال الآخرين.

توقعت المؤسسة أن تبلغ خسائر الإنتاج 160 ألف برميل في اليوم.

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