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اقتصاد

ليبيا: إغلاق آبار نفطية جراء اقتحام حقل شرارة

إغلاق آبار نفطية جراء اقتحام حقل شرارة
إغلاق آبار نفطية جراء اقتحام حقل شرارة
14/7/2018

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا (السبت) إغلاق آبار نفطية جراء اقتحام مسلحين مجهولين إحدى المحطات التابعة لحقل شرارة النفطي.      

وهذا أبرز ما جاء في بيان المؤسسة:       
  • تم اقتحام المحطة رقم 186 التابعة لحقل شرارة صباح اليوم من قبل مجموعة من المسلحين.
  • تم اختطاف أربعة موظفين ولكن تم إطلاق سراح اثنين منهم.
  • أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط يتابعون التطورات عن كثب مع إدارة شركة
  • أكاكوس.        
  • تتواصل المؤسسة مع السلطات المختصة في الوقت الحالي لحل هذه المشكلة وضمان سلامة الموظفين.
  • شركة أكاكوس هي مشروع مشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط ومجموعة شركات توتال وريبسول وشتات أويل و "أو. أم. في"
  • كإجراء احترازي، تم اغلاق آبار النفط في المناطق المجاورة وإجلاء جميع العمال الآخرين. 
  • توقعت المؤسسة أن تبلغ خسائر الإنتاج 160 ألف برميل في اليوم. 
الإمارات دعمت محاولة حفتر للسيطرة على النفط:  
  • صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية قالت إن دولة الإمارات دعمت محاولة الجنرال خليفة حفتر للسيطرة على صادرات النفط الليبية.
  • مسؤولون غربيون وإماراتيون وليبيون كشفوا عن محادثات سرية جرت بين حفتر والإمارات لبيع النفط الليبي عبر شركاتها، وخارج القنوات الشرعية المعتمدة من الأمم المتحدة.
  • خطوة حفتر كانت ستقضي على جهود سنوات لإعادة توحيد شطري ليبيا بحسب الصحيفة.
  • توقفت أبو ظبي عن دعم خطوة حفتر بعد ضغوط من الولايات المتحدة وفرنسا.
  • تراجع حفتر عن خطته، التي من شأنها انتهاك قرارات مجلس الأمن القومي، التي تحظر أي تصدير للنفط الليبي إلا من خلال شركة النفط الوطنية في طرابلس. 
المصدر : الألمانية + صحف أجنبية
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