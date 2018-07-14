ليبيا: إغلاق آبار نفطية جراء اقتحام حقل شرارة

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا (السبت) إغلاق آبار نفطية جراء اقتحام مسلحين مجهولين إحدى المحطات التابعة لحقل شرارة النفطي.
وهذا أبرز ما جاء في بيان المؤسسة:
- تم اقتحام المحطة رقم 186 التابعة لحقل شرارة صباح اليوم من قبل مجموعة من المسلحين.
- تم اختطاف أربعة موظفين ولكن تم إطلاق سراح اثنين منهم.
- أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط يتابعون التطورات عن كثب مع إدارة شركة
- أكاكوس.
- تتواصل المؤسسة مع السلطات المختصة في الوقت الحالي لحل هذه المشكلة وضمان سلامة الموظفين.
- شركة أكاكوس هي مشروع مشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط ومجموعة شركات توتال وريبسول وشتات أويل و "أو. أم. في"
- كإجراء احترازي، تم اغلاق آبار النفط في المناطق المجاورة وإجلاء جميع العمال الآخرين.
- توقعت المؤسسة أن تبلغ خسائر الإنتاج 160 ألف برميل في اليوم.
الإمارات دعمت محاولة حفتر للسيطرة على النفط:
- صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية قالت إن دولة الإمارات دعمت محاولة الجنرال خليفة حفتر للسيطرة على صادرات النفط الليبية.
- مسؤولون غربيون وإماراتيون وليبيون كشفوا عن محادثات سرية جرت بين حفتر والإمارات لبيع النفط الليبي عبر شركاتها، وخارج القنوات الشرعية المعتمدة من الأمم المتحدة.
- خطوة حفتر كانت ستقضي على جهود سنوات لإعادة توحيد شطري ليبيا بحسب الصحيفة.
- توقفت أبو ظبي عن دعم خطوة حفتر بعد ضغوط من الولايات المتحدة وفرنسا.
- تراجع حفتر عن خطته، التي من شأنها انتهاك قرارات مجلس الأمن القومي، التي تحظر أي تصدير للنفط الليبي إلا من خلال شركة النفط الوطنية في طرابلس.