كيف تصاعدت حرب ترمب التجارية من 18 إلى 10 آلاف منتج؟

يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية قد أطلقت الجولة الأولى لحرب تجارية قد يطول أمدها بين القوى الاقتصادية الكبرى حول العالم.

وستتجلى تداعيات الحرب على الاقتصادات الهشة، التي تعتمد بشكل كبير في تجارتها مع تلك الدول، بحسب تقديرات الخبراء والمتابعين.

وهذه أبرز تطورات حرب ترمب التجارية بحسب صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية:

عمال داخل مصنع لصهر الألمنيوم في نيو مدريد بولاية ميسوري.

22 يناير/ كانون الثاني:

بدأت الحرب عندما فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية على الألواح الشمسية والغسالات.

عمال في شركة مصنعة وموزعة للأنابيب الفولاذية في إيدمونتون

8 مارس/ آذار:

فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية على الصلب والألمنيوم، معللة ذلك بأن الممارسات التجارية غير العادلة تهدد الصناعة والأمن القومي الأمريكيين، وتم إعفاء المنتجات من الاتحاد الأوربي وكندا والمكسيك في البداية.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ

2 أبريل/ نيسان:

قامت الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية على المنتجات الصينية، واتهمت إياها بإغراق العالم بالمنتجات الرخيصة، وردت الصين بفرض 3 مليارات دولار على منتجات أمريكية.

جزء من الرسوم التي هدد الاتحاد الأوربي بفرضها دخلت حيز التنفيذ

18 مايو/ آيار:

هدد الاتحاد الأوربي بالانتقام وفرض رسوم جمركية على سلع أمريكية تقدر بـ 7.1 مليار دولار، والتي دخل جزء منها حيز التنفيذ في يونيو/حزيران.

رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في لقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في كندا

31 مايو/ آيار:

دخلت كندا المعركة وأعلنت فرض رسوم جمركية على سلع أمريكية قيمتها تقدر بـ 12.8 مليار دولار، وبدأ تطبيق القرار في الأول من يوليو/ تموز.

انتخبت المكيسك مؤخرا مرشح اليسار أندريس مانويل لوبيز رئيسا للبلاد

5 يونيو/ حزيران:

ردت المكسيك بفرض أكثر من 3 مليارات دولار على الفولاذ والجبن وغيرها من المنتجات الأمريكية.

حاويات للشحن في ميناء في شنغهاي بالصين

15 يونيو/ حزيران:

قالت إدارة ترمب إنها ستفرض رسوما جمركية على سلع صينية إضافية قيمتها 50 مليار دولار، ودخل أغلبها حيز التنفيذ في 6 يوليو/ تموز.

حاويات مكدسة في ميناء خليج داشان بالصين

15 يونيو/ حزيران:

الصين ترد بالمثل، معلنة فرض رسوم جمركية على سلع أمريكية تقدر قيمها بـ 50 مليار دولار من البضائع الأمريكية.

الصين توعدت بالرد على أي رسوم أمريكية جديدة بالمثل

10 يوليو / تموز:

أعلنت أمريكا عن نيتها فرض رسوم جمركية إضافية على سلع صينية قيمتها 200 مليار دولار.