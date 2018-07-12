صادرات أمريكا النفطية إلى الهند تقفز قبل سريان عقوبات على إيران

سجلت صادرات الولايات المتحدة من النفط الخام إلى الهند مستوى قياسيا مرتفعا في يونيو حزيران، وتضاعفت تقريبا منذ بداية العام مقارنة مع العام الماضي بكامله.

يأتي ذلك مع تحرك المصافي الهندية لاستبدال إمدادات من إيران وفنزويلا في مكسب لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

معلومات أساسية:-

تضغط إدراة ترمب على حلفاء واشنطن لخفض وارداتهم من المنتجات الإيرانية إلى الصفر بحلول نوفمبر تشرين الثاني، ويصب تحول الهند في صالح جهود الإدارة الأمريكية في استخدام الطاقة كوسيلة لتحقيق أهدافها السياسية.

أصبحت الولايات المتحدة مصدرا رئيسيا للنفط الخام، وشحنت 1.76 مليون برميل يوميا إلى الخارج في أبريل نيسان، وفقا لأحدث أرقام حكومية.

ستبلغ شحنات منتجون وتجار في الولايات المتحدة إلى الهند ما يزيد عن 15 مليون برميل من الخام الأمريكي منذ بداية العام وحتى نهاية يوليو تموز، مقارنة مع ثمانية ملايين برميل في عام 2017 بأكمله.

قد ترتفع الصادرات إلى الهند إلى مستوى أعلى إذا فرضت الصين رسوما على وارداتها من النفط الأمريكي ردا على أحدث جولة من الرسوم الأمريكية، وهو ما قد يقلص المشتريات الصينية ويدفع أسعار الخام الأمريكي للتراجع.

قال إيه.كيه شارما المدير المالي لدى إنديان أويل كورب، أكبر شركة لتكرير النفط في الهند، إن الخام الأمريكي يكتسب جاذبية نظرا لانخفاض تكلفته، وقد يتسع أكثر إذا خفضت الصين وارداتها من مصادر الطاقة الأمريكية.

شارما: إذا فرضت الصين رسوما على النفط الأمريكي، فمن المرجح أن ترتفع صادرات الولايات المتحدة إلى الهند.

شارما: نتطلع إلى صفقة قصيرة الأجل لشراء ثلاث أو أربع شحنات من النفط الأمريكي على مدى ثلاثة إلى ستة أشهر، بدلا من شراء شحنات منفردة.

فرصة للولايات المتحدة