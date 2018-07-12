الاتحاد الأوربي يتفق على رد قوي مناوئ لرسوم أمريكا التجارية

يعتزم وزراء مالية دول الاتحاد الأوربي الاتفاق على موقف مشترك قبل الاجتماع مع نظرائهم في مجموعة العشرين، حيث سينتقدون الإجراءات التجارية الأمريكية "الأحادية" ويدعمون تبني رد حازم.
وسيدعو وزراء الاتحاد الأوربي غدا (الجمعة) إلى:
- بذل المزيد من الجهود العالمية بخصوص الشفافية الضريبية ومكافحة غسل الأموال.
- سيدفعون صوب إصلاح عالمي رقمي للضرائب بحلول 2020 وفقا لنص مسودة ستشكل موقفهم في اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين الذي سيعقد في بوينس ايرس في 19-22 يوليو/ تموز.
- وزراء الاتحاد الأوربي اتفقوا على نص مسودة تقول إن "الاتحاد الأوربي يدعم التعاون الدولي لتحديث منظمة التجارة العالمية".
- الاتحاد الأوربي يرفض الإجراءات الأحادية التي يتخذها آخرون ولا تتسق مع منظمة التجارة العالمية.
- المسودة تأسف للقرارات الأمريكية الأخيرة بفرض رسوم جمركية.
- المسودة تقول إن القرارات الأمريكية الأخيرة بفرض رسوم جمركية لم تترك خيارا للاتحاد الأوربي سوى التحرك بأسلوب ملائم ومتناسب ومقبول مع الالتزام الكامل بقواعد منظمة التجارة العالمية.
- مسؤول في الاتحاد الأوربي قال إن مسودة البيان تلقى دعما واسع النطاق من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي البالغ عددها 28 دولة.
- المسودة ستخضع للنقاش بين وزراء مالية الاتحاد في اجتماعهم الدوري الشهري في بروكسل.