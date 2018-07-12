الاتحاد الأوربي يتفق على رد قوي مناوئ لرسوم أمريكا التجارية

يعتزم وزراء مالية دول الاتحاد الأوربي الاتفاق على موقف مشترك قبل الاجتماع مع نظرائهم في مجموعة العشرين، حيث سينتقدون الإجراءات التجارية الأمريكية "الأحادية" ويدعمون تبني رد حازم.

وسيدعو وزراء الاتحاد الأوربي غدا (الجمعة) إلى: