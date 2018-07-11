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اقتصاد

انكماش اقتصاد البحرين في الربع الأول من 2018

المنامة عاصمة البحرين
المنامة عاصمة البحرين
11/7/2018

أظهرت بيانات من الهيئة الرسمية المعنية بالإحصاء في البحرين أن اقتصاد المملكة انكمش على أساس سنوي في الربع الأول من 2018.

وقد تعزز الأرقام المخاوف بشأن متانة اقتصاد البحرين التي تواجه صعوبات في ظل فجوة في ميزان المعاملات الجارية وعجز كبير في الميزانية الحكومية، وهو ما دفع أسعار سنداتها الدولية للانخفاض وتسبب في هبوط الدينار البحريني لأدنى مستوى في 17 عاما مقابل الدولار الأمريكي في أواخر الشهر الماضي.

وتبرز بيانات الربع الأول التحديات التي تواجهها البحرين في الوقت الذي تسعى فيه لأن يحقق اقتصادها وإيرادات الحكومة نموا. وانكمش الناتج المحلي الإجمالي المعدل في ضوء التضخم 1.2 في المئة على أساس سنوي وهبط 0.5 بالمئة بالمقارنة مع الربع السابق.

ويرجع انكماش اقتصاد البحرين بشكل كبير إلى قطاع النفط الذي تراجع 14.7 في المئة عن مستواه قبل عام. وتفتقر البحرين إلى احتياطيات النفط الوفيرة التي يحظى بها جيرانها. وعلى الرغم من إعلانها في أبريل نيسان عن تحقيق أكبر كشف نفطي بها في عقود، فإن من غير الواضح كمية النفط التي يمكن استخراجها مع تحقيق جدوى تجارية.

في الوقت ذاته، نما القطاع غير النفطي بالاقتصاد بوتيرة متوسطة نسبتها 1.9 بالمئة مقارنة مع مستواه قبل عام في الربع الأول. وحققت قطاعات الصناعات التحويلية والبناء نموا على خلفية زيادة صادرات الألومنيوم ومشاريع البنية التحتية الممولة جزئيا من الدعم المقدم من الدول المجاورة للبحرين.

وباستثناء التأمين انكمش القطاع المالي وتراجع قطاعا الفنادق والمطاعم بشكل كبير.

المصدر : رويترز
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