"النفط الليبية" تعلن إعادة التصدير بعد تسليم حفتر للموانئ

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية إعادة فتح 4 مرافئ لتصدير الخام بعد أن سلمتها قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وهذا أبرز ما جاء في بيان المؤسسة الليبية للنفط:

المؤسسة ومقرها طرابلس قالت إنه تم رفع حالة "القوة القاهرة"، عن موانئ رأس لانوف والسدرة والزويتينة والحريقة.

حالة "القوة القاهرة" تعبر عن تعليق العمل بشكل موقت، وهي حماية يوفرها القانون للمؤسسة في مواجهة الالتزامات والمسؤولية القانونية الناجمة عن عدم تلبية العقود النفطية بسبب أحداث خارجة عن سيطرة أطراف التعاقد.

المؤسسة أكدت أن عمليات الإنتاج والتصدير ستعود إلى المستويات الطبيعية تدريجيا خلال الساعات القليلة القادمة.

وهذه أبرز تطورات الأزمة: