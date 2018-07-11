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اقتصاد

"النفط الليبية" تعلن إعادة التصدير بعد تسليم حفتر للموانئ

المؤسسة الوطنية الليبية للنفط تعلن استئناف التصدير
المؤسسة الوطنية الليبية للنفط تعلن استئناف التصدير
11/7/2018

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية إعادة فتح 4 مرافئ لتصدير الخام بعد أن سلمتها قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وهذا أبرز ما جاء في بيان المؤسسة الليبية للنفط:
  • المؤسسة ومقرها طرابلس قالت إنه تم رفع حالة "القوة القاهرة"، عن موانئ رأس لانوف والسدرة والزويتينة والحريقة.
  • حالة "القوة القاهرة" تعبر عن تعليق العمل بشكل موقت، وهي حماية يوفرها القانون للمؤسسة في مواجهة الالتزامات والمسؤولية القانونية الناجمة عن عدم تلبية العقود النفطية بسبب أحداث خارجة عن سيطرة أطراف التعاقد.
  • المؤسسة أكدت أن عمليات الإنتاج والتصدير ستعود إلى المستويات الطبيعية تدريجيا خلال الساعات القليلة القادمة.
وهذه أبرز تطورات الأزمة:
  • قرار حفتر بتسليم موانئ النفط جاء بعد بيان غربي طالبه بتسليم الموانئ دون قيد أو شرط.
  • تكبدت مؤسسة النفط الليبية خسائر يومية للإنتاج تبلغ 850 ألف برميل من الخام، و710 ملايين قدم مكعب من الغاز الطبيعي، وأكثر من 20 ألف برميل من المكثفات.
  • حجم الخسائر الإجمالية اليومية يقدر بـ "67.4 مليون دولار".
  • توقف تصدير النفط من ليبيا تزامن مع طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من السعودية زيادة الإنتاج بحوالي مليوني برميل يوميا.
  • ترمب طالب أوبك بزيادة الإنتاج لتعويض السوق العالمي جراء فرض أمريكا عقوبات على إيران.
  • البنك المركزي الليبي يتولى حتى الآن إدارة عائدات النفط لصالح حكومة الوفاق الوطني (مقرها طرابلس) التي تقوم بدورها بدفع رواتب الموظفين في كل أنحاء البلاد بما في ذلك في المناطق التي تديرها الحكومة الموالية لحفتر.
المصدر : وكالات
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