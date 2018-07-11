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اقتصاد|السعودية

السعودية: أعلى نسبة بطالة رغم أكبر موجة مغادرة للأجانب

السعوديون لا يشغلون الوظائف التي يتركها الأجانب بحسب إحصاء حكومي
السعوديون لا يشغلون الوظائف التي يتركها الأجانب بحسب إحصاء حكومي
11/7/2018

قالت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية إن البطالة وصلت إلى معدل غير مسبوق في السعودية بنسبة 12.9% على الرغم من مغادرة للأجانب.

وأضافت الصحيفة أن السعودية تشهد أكبر موجة مغادرة للعمال الأجانب في تاريخها.

ونقلت الصحيفة احصاءات رسمية سعودية تُفيد أن 667 ألف عامل أجنبي غادروا المملكة منذ بداية العام الماضي في مقابل عجز السعوديين عن شغل الوظائف التي تَركها الأجانب.

وأرجعت الصحيفة هذه الموجة من المغادرة إلى سياسات ولي العهد محمد بن سلمان الهادفة إلى إدماج السعوديين في سوق العمل.

ونقلت فاينانشل تايمز عن مُحللين توقعاتهم أن تستمر موجة مغادرة الأجانب، مع ارتفاع تكاليف المعيشة واستهدافهم بمزيد من الرسوم.

المصدر : صحف أجنبية
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